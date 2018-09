Klare Ansage Richtung Insel: Der Plan von Premierministerin Theresa May „wird nicht funktionieren“, sagte EU-Ratspräsident Tusk am Donnerstag nach einem zweitägigen informellen EU-Gipfel in Salzburg. Die EU-Staats- und Regierungschefs seien der Ansicht, dass die britischen Vorschläge den gemeinsamen Binnenmarkt untergraben würden.

(AFP)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein