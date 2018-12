Zu dem Abkommen könne es zwar keine "Neuverhandlungen" geben, erklärten die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag. Die EU sei aber "fest entschlossen", mit London schnell Verhandlungen über eine Vereinbarung aufzunehmen, um eine in Großbritannien umstrittene Auffanglösung für die irische Grenze zu verhindern.

Sollte diese Notlösung doch notwendig werden, solle sie nur "vorübergehend" in Kraft bleiben, bis eine Vereinbarung zwischen beiden Seiten gefunden sei, hieß es weiter. "In einem solchen Fall würde die Union ihr Bestes tun, ein Folgeabkommen auszuhandeln und zügig abzuschließen." Die Auffanglösung solle damit nur "so lange wie unbedingt erforderlich" in Kraft bleiben.

Abstimmung auf der Insel wurde verschoben

Die britische Premierministerin Theresa May hatte eine für vergangenen Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus wegen fehlender Mehrheiten verschieben müssen. Um das Abkommen doch noch durch das Parlament zu bringen, hatte sie von der EU "rechtliche und politische Zusicherungen" verlangt. Rechtlich verbindlich sind die nun durch den Gipfel gemachten Zusagen aber nicht.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilte nach den Gipfelberatungen mit, dass die EU gleichzeitig ihre Vorbereitungen für einen britischen EU-Austritt ohne Abkommen intensivieren werde. In der kommenden Woche werde die Kommission einen Leitfaden für einen solchen harten Brexit vorlegen, kündigte Juncker in der Nacht in Brüssel an.

Der Kommissionspräsident kritisierte die britische Haltung als "mitunter nebulös und unpräzise". Er forderte die britische Regierung auf, in den kommenden Wochen zu klären, was genau sie von Brüssel erwarte. "Unsere britischen Freunde müssen uns sagen, was sie wollen, anstatt uns zu fragen, was wir wollen", sagte er. "Ich brauche Klarstellungen."

(AFP)