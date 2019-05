Berlin vor 7 Stunden

E-Scooter sollen bald auch in Deutschland fahren dürfen – aber der Bundesrat will mehr Sicherheit und fordert noch Änderungen

In einigen internationalen Metropolen sind die kleinen Flitzer mit Elektromotor schon unterwegs. Bald soll es auch in deutschen Städten so weit sein. Die Länder haben jetzt ja gesagt – sie wollen aber mehr Sicherheit.