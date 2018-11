Frankfurt/Main vor 15 Stunden

Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen Geldwäschevorwürfen

Ermittler durchsuchen seit den Morgenstunden Geschäftsräume der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte, durchsuchen etwa 170 Beamte sechs Objekte der Bank in Frankfurt und Umgebung.