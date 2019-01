Nach den massiven Online-Angriffen auf rund 1000 Politiker und Prominente haben Ermittler das Bundeskriminalamts (BKA) die Wohnung eines Zeugen in Heilbronn durchsucht. Die Aktion fand am Sonntag statt, wie das BKA am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. „Die #Ermittlungen zum #Datenleak laufen weiter auf Hochtouren“, hieß es.

Analysen hätten ergeben, dass vereinzelte kompromittierte Datensätze bereits 2018 wegen Datenmissbrauchs bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden seien und sich in den vorliegenden Listen wiederfänden, erklärte das BKA. Zuvor hatten des ARD-Politikmagazin „Kontraste“ und das Inforadio des rbb über die Durchsuchung berichtet.

Im Auftrag der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sei eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet worden, erklärte das BKA.

Der 19-Jährige stand nach eigener Aussage in Kontakt mit dem Hacker, der für den Datendiebstahl verantwortlich sein soll. Der Diebstahl persönlicher Daten hunderter deutscher Politiker und Prominenter, darunter zahlreiche Handynummern, und deren Veröffentlichung im Internet war am Freitag öffentlich bekannt geworden. Links zu den Datensätzen wurden über einen mittlerweile gesperrten Account im Kurzbotschaftendienst Twitter verbreitet.

Innenministerium zählt nach Online-Angriff 123 Betroffene

In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Innenministeriums 123 Menschen von einem Datenklau nach dem massiven, bundesweiten Online-Angriff betroffen. Das geht aus einem internen Lagebericht hervor, über den die Zeitungen „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Dienstag) berichten. Ein Ministeriumssprecher bestätigte diese Zahl am Montag in Stuttgart. Betroffen seien Bundes- und Landespolitiker verschiedener Fraktionen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Sonntag sind bundesweit 994 Personen von dem Online-Angriff tangiert: vor allem Politiker, aber auch Prominente und Journalisten. Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht worden seien, hieß es.

Kritik an Behörden nach Datendiebstahl

Drei Tage nach Bekanntwerden des massiven Online-Angriffs auf knapp Tausend Politiker und Prominente geht auch die politische Debatte dazu weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich heute noch einmal mit den Chefs des Bundeskriminalamts (BKA) und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Holger Münch und Arne Schönbohm, zusammensetzen. Ob dann schon Inhalte des Gesprächs öffentlich bekannt werden, ist aber ungewiss.

Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) will nach dem Datendiebstahl mögliche Gesetzesverschärfungen prüfen. „Einen derartigen Angriff müssen wir zum Anlass nehmen, sehr genau auszuloten, ob schon alles getan ist, um eine bestmögliche Datensicherheit zu gewährleisten“, sagte Bär dem „Handelsblatt“ vom Montag. Die Überlegungen müssten in alle Richtungen gehen. „Insofern ist es auch legitim zu prüfen, ob Software-Hersteller und Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden müssen“, sagte Bär.

(AFP / dpa)