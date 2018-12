von SK

Frau Schröder-Köpf, haben es Frauen in der Politik schwerer als Männer?

Absolut! In den meisten Gremien sind wir deutlich in der Minderheit. Ich bin beispielsweise als stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses im Niedersächsischen Landtag nur eine von zwei Frauen unter 15 Mitgliedern. Beide Frauen kommen übrigens von der SPD, die anderen Fraktionen schicken nur Männer in dieses wichtige Gremium. Ein Unding!

Damit Sie in Ihrem Wahlkreis kandidieren konnten, mussten Sie sich gegen eine Frau durchsetzen, eine erfahrene Abgeordnete. Ist das sozialdemokratische Frauenförderung, wenn eine Frau eine andere verdrängt?

Meine Vorgängerin hatte damals bereits fast zwei Jahrzehnte im Landtag gesessen, insofern kandidierte da eine Neue gegen eine Etablierte. Die Parteibasis hat mir den Vorzug gegeben. 2017 hat die SPD mit mir als Kandidatin dann dem hannoverschen CDU-Chef den Wahlkreis erstmals abnehmen können und direkt gewonnen. Wenn man gegen einen Mann antritt, ist es einfacher. Wo zwei Frauen gegeneinander kandidieren, muss man sehr darauf achten, einen besonders ruhigen und verbindlichen Ton anzuschlagen. Gerade Männer sind sonst schnell mit dem Vorwurf der Stutenbissigkeit bei der Hand, wo es nur um ganz normalen Wettstreit geht.

War der Name Schröder für Sie eigentlich eher Hindernis oder eher Hilfe auf Ihrem Weg in die Politik?

Sowohl als auch. Auf der einen Seite haben viele Parteimitglieder mit Gerhard Schröder oder seiner Reformpolitik gehadert – und tun es ja leider noch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch hilfreich, sich nicht erst überall bekannt machen zu müssen. Mein Hauptproblem war, dass mich viele Menschen bis dahin „nur“ als seine Frau wahrgenommen hatten, als Kanzlergattin. Aber ich hatte ja auch schon vorher ein von Politik geprägtes Leben. Beruflich begann es übrigens 1982 in Augsburg.

Im Bundestag ist der Frauenanteil auf 30 Prozent gesunken. Konterkariert das nicht alle Bemühungen um Gleichstellung und Gleichberechtigung?

Und wie! Als junge Frau dachte ich, spätestens in der Generation meiner Töchter wäre diese Ungerechtigkeit Geschichte. Inzwischen sind die beiden 27 und 17 Jahre alt, und es ist kaum etwas besser, aber vieles wieder schlechter geworden. In Parlamenten, Aufsichtsräten und Vorstandsetagen geben noch immer Männer den Ton an, und – ganz schlimm – Frauen bekommen für die gleiche Arbeit allzu häufig immer noch weniger Geld als die männlichen Kollegen.

Justizministerin Katarina Barley will deshalb das Wahlrecht ändern und am liebsten in jedem Wahlkreis einen Mann und eine Frau direkt wählen lassen. Mal ehrlich: Ist die Förderung von Frauen in der Politik nicht zuallererst Aufgabe der Parteien?

Da stößt man an Grenzen: Was bei uns bei der Listenaufstellung noch klappt, dass mindestens 40 Prozent Frauen unter den Kandidaten sein müssen, ist bei den Wahlkreisen schwierig. Die SPD hier in Niedersachsen hat alle 55 Landtagssitze, die wir haben, direkt geholt. Jeder und jede von uns ist direkt von den Menschen ins Landesparlament gewählt worden. Und in Bundesländen wie Bayern können die Wähler sogar die Listenplatzierung durch ihre Stimme verändern. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht verstanden, wie das in den Wahlkreisen gehen soll.

Liegt das auch daran, dass die Politik kein besonders familienfreundlicher Beruf ist? Die vielen Termine, Sitzungen, die immer länger dauern als gedacht, die Verpflichtungen zu Hause im Wahlkreis?

Besonders schwierig wird es, wenn sich die Termine an den Abenden und den Wochenenden häufen. Dazu kommen die vielen Stunden, die Politikerinnen und Politiker heutzutage noch für die Pflege der sogenannten sozialen Netzwerke draufpacken müssen. Es ist schon äußerst schwierig, Politik und Familie unter einen Hut zu bringen.

Wo stoßen Sie als alleinerziehende Mutter an Ihre Grenzen?

Ich finde vor allem die Wochenenden schwierig. Da muss man extrem diszipliniert und gut organisiert sein. Die Kinder müssen manchmal auch mal mitziehen. Neulich musste ich beispielsweise meinen 13-jährigen Sohn zu einem Termin mitnehmen, der in einem Schützenheim in meinem Wahlkreis stattfand. Das hat ihm natürlich gefallen, weil er da unter Anleitung ein bisschen was ausprobieren durfte. Wenn er mich am Freitagabend oder Samstagfrüh zu einer Sitzung des SPD-Bezirksvorstandes begleiten muss, hält sich seine Begeisterung natürlich in Grenzen. Aber bei unserer Sicherheitslage mag ich ihn nicht über längere Zeit alleine zu Hause lassen.

Und der Vater der Kinder?

Mit dem kann ich leider nicht planen. So geht es ja vielen Alleinerziehenden.

Haben Sie eine Erklärung für den dramatischen Popularitätsverfall der SPD? In Bayern ist Ihre Partei auf weniger als zehn Prozent abgestürzt.

Ich sehe die Entwicklung, so traurig sie ist, als Teil eines längeren Prozesses. In den 80-er Jahren hat die SPD wegen Umweltthemen viele Menschen, Mitglieder und Wähler an die damals neue grüne Partei verloren. Dann hat sich im Streit um die Agenda 2010 und die Reformen am Arbeitsmarkt mit der Linken eine Partei etabliert, die ein Stück weit Fleisch vom Fleische der SPD ist. Und dann haben wir auch viele Frauen an die Union verloren, als mit Angela Merkel eine Frau Bundeskanzlerin wurde. Fehler haben wir natürlich auch gemacht! Trotzdem hat die Schröder-SPD selbst in schwierigen Phasen noch Wahlergebnisse von 35 Prozent eingefahren.

Was hat die Gabriel-Schulz-Nahles-SPD falsch gemacht?

Bis 2005 hatte die SPD mit Gerhard Schröder eine starke Führungspersönlichkeit, einen weltläufigen Kanzler und Wahlkämpfer mit viel Charisma. Das war im Wettbewerb natürlich ein riesiger Vorteil. Die Kanzlerkandidaten nach ihm waren andere Persönlichkeiten. Und: Je populärer Angela Merkel wurde, umso schlechter wurden unsere Ergebnisse.

Sie haben für die Sozialreformen Ihres damaligen Ehemannes den Begriff „Agenda 2010“ erfunden. Wie sehr schmerzt es Sie zu sehen, wie die SPD sich davon verabschiedet? Sogar Hartz IV will sie jetzt abschaffen.

Ich habe an der Agenda als Ehefrau damals nicht inhaltlich mitgearbeitet, nur Formulierungshilfe geleistet. Ein kurzer prägnanter Begriff sollte zeigen, dass sich in absehbarer Zeit etwas verändern wird. Und aus der damaligen Zeit heraus betrachtet waren die Reformen bei fünf Millionen Arbeitslosen sicher ein richtiger Schritt. Aber jede Zeit muss eigene Antworten auf Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt finden, und entsprechend kann, darf und muss man natürlich Veränderungen vornehmen dürfen. Ich finde zum Beispiel, dass das selbst genutzte, selbst gebaute Häuschen auch bei längerer Arbeitslosigkeit nicht angetastet werden soll. Aber jetzt geht es ja um was anderes: Soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, oder darf die Gemeinschaft von Menschen, die arbeitsfähig sind, auch was verlangen. Als alte Lateinerin halte ich es da mit dem Grundsatz: „Ultra posse nemo obligatur“, dass man nicht zu Leistungen gezwungen werden darf, zu denen man nicht in der Lage ist. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Jede und jeder muss in einem Sozialstaat, den ja die eigenen Nachbarn finanzieren, den Beitrag leisten, den er leisten kann!