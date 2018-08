Wie kaum ein anderer amerikanischer Präsident ist Donald Trump bereit, die Wirtschafts- und Handelsmacht des Landes für eine Diplomatie der Daumenschrauben zu nutzen. Die Folgen bekommt derzeit Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan zu spüren. Der Rekord-Absturz der türkischen Lira und die damit verbundene Krise für die heimische Wirtschaft bringen wiederum europäische Banken in Bedrängnis.

Erinnerungen an das Griechenland-Schuldendrama werden wach. Verwerfungen auf den Finanzmärkten scheinen also nur eine Frage der Zeit zu sein, wie der Druck auf den Euro zeigt. Doch das lässt die Debatte aufleben, wie angemessen die Aktionen des Weißen Hauses gegenüber dem NATO-Mitglied Türkei sind, dessen Kooperation die USA auch mit Blick auf Syrien und den Irak braucht.

Trumps Vorgehen steht für das andere Extrem

Keine Frage: Die seit Monaten anhaltende Festsetzung des amerikanischen Pfarrers Andrew Brunson sowie von türkischen Mitarbeitern des US-Außenministeriums ist unakzeptabel – und kein neuer Kurs Erdogans, ruft man sich das Schicksal des "Welt"-Korrespondenten Denis Yücel in Erinnerung, der immerhin über ein Jahr lang als angeblicher Spion in türkischer Haft schmorte. Auch, weil die Bundesregierung und die so konfliktscheue Angela Merkel die Sache mit viel zu sanfter Hand und wirkungslosen Depeschen behandelten.

Doch Trumps Vorgehen steht für das andere Extrem. Zudem repräsentiert Trumps Anwalt Jay Sekulow auch eine gewisse Nähe zu Pfarrer Brunson. Was natürlich die Spekulation nährt, dass der Präsident hier auch seinem Freund Sekulow helfend unter die Arme greifen und gleicbzeitig bei den christlichen Wählern in den USA punkten will. Einiges spricht dafür, dass dies zu einer Politik ohne Augenmaß geführt hat – und eine weitere Eskalation droht.

Was die Krise so gefährlich macht

Der US-Präsident bedenkt in seiner offenbar auch von Emotionen gesteuerten Reaktion gegenüber Erdogan auch nicht, dass das Arsenal von Strafzöllen oder Sanktionen – wie der auf Eis gelegte Verkauf von Kampfjets des Typs F-35 an Ankara – sparsam eingesetzt werden sollte, weil es kaum noch Steigerungen nach oben gibt. Die Ziele und die Motive müssen vom Gewicht her stimmen – wie es beispielsweise bei den Maßnahmen gegenüber Nordkorea der Fall war: Das Regime erklärte sich am Ende zu Verhandlungen bereit, was dann im historischen – in seinen konkreten Folgen allerdings noch nicht absehbaren – Gipfel von Singapur mündeten.

Zudem sind Nordkorea und das ebenso zu Recht mit Sanktionen überzogene Russland anders als die Türkei keine Verbündeten der USA. Auch deshalb ist das Vorgehen Trumps extrem fragwürdig.

Hinzu kommt die Gefahr, dass ihm auch aufgrund mangelnder intellektueller Kompetenz und guter Beratung das Gespür dafür fehlen dürfte, welche politischen und wirtschaftlichen Kollateralschäden mit seinem Ultrahart-Kurs kommen könnten. Und das macht die derzeitige Krise zwischen den USA und der Türkei so gefährlich.

Erdogan hat in Donald Trump den perfekten Sündenbock gefunden

Allerdings wäre es falsch, dem US-Präsidenten allein die Schuld am massiven Verfall der türkischen Währung zu geben, wie es derzeit Erdogan tut. Vergessen wird gerne, dass der derzeitigen Krise jahrelanger Druck des Staatspräsidenten auf die Zentralbank voraus ging, die Zinsen niedrig zu halten. Diese Zwangs-Politik des billigen Geldes sollte dem autoritären und der Demokratie immer weiter entrückenden Politiker den Wahlgewinn erleichtern – ein Kalkül, das aufging.

Nun hat Erdogan in Donald Trump den perfekten Sündenbock gefunden, was ihm der US-Präsident immens erleichtert hat. Trump scheint auch zu ignorieren, dass die Finanzsysteme untereinander eng vernetzt sind und manchmal Abhängigkeiten und Folgewirkungen entwickeln, die nur schwer prognostizierbar und kontrollierbar sind.

Die Hoffnung in Washington, dass die Lira-Qualen der Türkei ein rein regionales Problem bleiben und auf die US-Wachstumsstärke keinen Enfluß haben werden, könnte also enttäuscht werden. Ein Grund mehr für beide Staatsmänner, zur Vernunft zu kommen.

