von Francesco Fontemaggi/AFP

Ihre Ankündigung kam nach einem 90-minütigen Treffen im Oval Office zwischen Trump und dem nordkoreanischen Gesandten Kim Yong Chol, der als rechte Hand des Machthabers gilt. „Der Präsident ist ungeduldig, Präsident Kim zu treffen“, sagte Sanders. Zugleich betonte sie, dass der „Druck und die Sanktionen auf Nordkorea bis zu einer vollständigen und überprüften Denuklearisierung “ aufrecht erhalten würden.

Beim ersten Gipfel mit Trump im vergangenen Juni in Singapur hatte Kim den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms zugesagt. Details und Fahrplan der Abrüstung wurden damals aber nicht vereinbart. Die seitherigen Verhandlungen beider Länder sind schwierig verlaufen.

Kim Yong Chol, der als rechte Hand von Kim Jong Un gilt, war am Donnerstagabend in Washington eingetroffen. Vor und nach dem Treffen im Weißen Haus hatte der Berater US-Außenminister Mike Pompeo und den US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, getroffen.

Keine der beiden Seiten hatte den Besuch Kim Yong Chols im Vorfeld öffentlich angekündigt. Die USA sind vorsichtig, seit Kim Yong Chol im November kurzfristig ein verabredetes Treffen in Washington abgesagt hatte. Der Unterhändler ist der erste nordkoreanische Würdenträger seit fast 20 Jahren, der eine Nacht in der US-Hauptstadt verbrachte. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap hatte die Delegation einen Brief Kim Jong Uns für Trump dabei.

Der US-Präsident hatte bereits Anfang des Jahres von einem „tollen“ Neujahrsbrief von Kim Jong Un erzählt und ein erneutes Treffen in Aussicht gestellt. Die Anzeichen für eine Wiederholung des Gipfels von Singapur im Juni verdichteten sich zuletzt. Unlängst war Nordkoreas Machthaber zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in China, dem engsten Verbündeten seines international isolierten Landes.

Diplomaten brachten Vietnam und Thailand als mögliche Orte für ein zweites Treffen ins Spiel. Vietnams Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc sagte am Donnerstag, sein Land sei bereit, als Gastgeber zu fungieren. „Wir kennen die endgültige Entscheidung nicht. Sollte es jedoch hier passieren, werden wir unser Bestes geben, um das Treffen zu erleichtern“, sagte Nguyen. Als mögliche Gipfelorte gelten die Hauptstadt Hanoi und die Küstenstadt Danang. Nach Angaben einer Quelle aus vietnamesischen Regierungskreisen werden bereits „logistische Vorbereitungen“ mit Blick auf den möglichen Gipfel getroffen.

Die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas waren in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Während Nordkorea sich eine Aufweichung der gegen das Land verhängten Sanktionen erhofft, pochen die USA darauf, dass Pjöngjang zuerst seine Nuklearwaffen aufgibt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Freitag, es sei „höchste Zeit“, dass die Gespräche zwischen den USA und Nordkorea „ernsthaft beginnen“, um zu einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu kommen. Ein westlicher Diplomat warnte unterdessen vor einer Rückkehr zu der „explosiven Situation“ von 2017, als Pjöngjang mit Raketentests die internationale Gemeinschaft provozierte. Wenn Kim in den kommenden Monaten nichts umsetze, könne Trump nicht weiter behaupten, dass alles gut laufe.