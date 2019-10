Rumpelnd, laut und provozierend walten der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Donald Trump in ihren knapp 6000 Kilometer auseinander entfernt liegenden Schaltzentralen der Macht. Das blonde Männer-Duo mischt die Politik auf, nicht nur in Washington und London. Drei Wochen vor dem geplanten Brexit und nur eine Woche vor dem entscheidenden EU-Gipfel verfolgt Trump genau, was sein Bruder im Geiste mit der Europäischen Union so treibt.

Nicht immer einer Meinung

Dabei waren keine vier Jahre zuvor noch die Fetzen geflogen: Als Trump über die angeblich drohende Gefahr auf den Straßen Londons schimpfte und vorschlug, keine Muslime in die USA einreisen zu lassen, konterte Johnson, damals Bürgermeister der Stadt: „Der einzige Grund, warum ich einige Teile New Yorks nicht besichtigen würde, ist das ernsthafte Risiko, Donald Trump zu treffen.“

Brexit als gemeinsamer Nenner

Nun aber sind sich die beiden von gegenseitigem Nutzen. Trump wittert gute Geschäfte mit London nach dem Brexit. Er ist seit langem für den EU-Austritt Großbritanniens, am liebsten ohne jeden Deal, so wie es auch Johnson will. Der US-Präsident, dem derzeit ein Amtsenthebungsverfahren droht, stellte den Briten nach dem EU-Austritt ein „fantastisches“ Freihandelsabkommen in Aussicht. Auch den britischen Premier lockt das große Geld. Seinen Landsleuten versprach Johnson bei seiner Antrittsrede paradiesische Zustände nach dem EU-Austritt. Experten halten solche Versprechen für gewagt. Die Amerikaner seien knallharte Verhandler und die Brexit-Hardliner nicht gerade Wirtschaftsexperten. Trotzdem zelebrieren Trump und Johnson mit ihren Verheißungen ihre neu gefundene Allianz. Sie wirken auf den ersten Blick in vielen Dingen ähnlich. Und auf den zweiten?

Die Parallelen

Beide sind Selbstdarsteller und Verkaufstalente: Sie sind beide nicht für Geradlinigkeit bekannt, sondern maximal beweglich bis opportunistisch mit Blick auf politische Positionen. Trump und Johnson sind durch ähnliche Dynamiken an die Macht gekommen: mit populistischen Anti-Establishment-Botschaften an die Abgehängten in ihren Ländern. Sie sind uneingeschränkt von der eigenen Brillanz überzeugt – Johnson wollte schon als Kind „Welt-König“ werden, Trump bezeichnet sich als „sehr stabiles Genie“. Außerdem pflegen beide einen Politikstil jenseits aller Konventionen, haben Provokation zu ihrer Maxime erhoben und haben einen Hang zu verbalen Ausfällen.

Faktenchecker der „Washington Post“ haben seit Trumps Amtsantritt im Jahr 2017 mehr als 10 000 falsche oder irreführende Behauptungen des US-Präsidenten gezählt. Auch Johnson ist für Lügen berüchtigt, als Journalist verlor er daher sogar einen Job. Und: Das Leben beider Männer ist von Skandalen begleitet, oft Frauengeschichten. Jüngster Vorwurf gegen Johnson: Er habe als früherer Londoner Bürgermeister eine Affäre mit einer Geschäftsfrau aus den USA gehabt und sie begünstigt. Bei den Äußerlichkeiten gibt es ebenfalls Parallelen: Beide sind nicht gerade Sinnbilder für Eleganz, modische Stilsicherheit oder gute Manieren. Ihre Markenzeichen sind ihre blonden Haare und eigenwilligen Frisuren – Johnson mag die Mähne eher wild und unsortiert, trägt sie als Premier ein wenig kürzer. Trump dürfte mit seiner eigenwilligen Föhnwelle vor allem darauf bedacht sein, Lücken zu überdecken.

Die Unterschiede