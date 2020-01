Die AfD versucht mit einer Finte der drohenden Geldstrafe der Bundestagsverwaltung wegen der Spendenaffäre zu entgehen.

Die Spende über 130.000 Euro war im Sommer 2017 aus der Schweiz über ein Pharmaunternehmen in mehreren Tranchen auf das Konto des AfD-Kreisverbands Bodenseekreis überwiesen worden, mit dem Verwendungszweck „Wahlkampfspende Alice Weidel“. Die Ko-Fraktionsvorsitzende will erst später von der Spende erfahren haben, im Frühjahr nach dem Bundestagswahlkampf wurde die Spende zurück überwiesen.

Juristische Finte

In einer Stellungnahme an die Verwaltung stellte die Partei die Spende nun als persönlich dar. Das bestätigte der Sprecher Weidels, Daniel Tapp, dem SÜDKURIER auf Anfrage. „Die Überzeugung, dass es sich um eine Kandidatenspende handelt“, habe der Rechtsbeistand der Bundespartei, Professor Frank Saliger, „aus dem Spenderwillen abgeleitet, welcher erst aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Konstanz und Zürich offenkundig wurde“.

Was Tapp meint: In der Stellungnahme, die Saliger der Bundestagsverwaltung übermittelte, soll ein Zeuge den Ermittlern gesagt haben, dass er nicht an die AfD, sondern ausschließlich an Weidel gespendet habe, als kandidierende Einzelperson.

Bundestagsverwaltung prüft Einlassung

Die Bundestagsverwaltung bestätigt dem SÜDKURIER den Empfang der AfD-Einlassung: Sven-Göran Mey, Pressesprecher der Verwaltung, gibt sich zurückhaltend. Die Fachabteilung müsse die Einlassung nun erst prüfen. Er sagt aber auch, dass es einen klaren „Dissens in den Rechtsauffassungen zwischen Partei einerseits und Bundestagsverwaltung andererseits“ gebe. Klar ist: Wenn belegbar wäre, dass es sich um eine Kandidaten- anstelle einer Parteienspende handelte, würde auch das Parteiengesetz nicht greifen. Demnach wäre es auch keine Verletzung des Gesetzes.

Rechtsexperte und Professor Christoph Schönberger von der Universität Konstanz schätzt die Lage so ein: „Aus meiner Sicht handelt es sich hier klar um eine Parteispende an die AfD, da sie auf das Konto der Partei überwiesen wurde“, sagt er dem SÜDKURIER. „Dass die Partei diese nach dem Wunsch des Spenders für den Wahlkampf von Frau Weidel verwenden sollte und auch verwendet hat, ändert daran nichts“, stellt er klar.

Kandidatenspende würde Partei in die Karten spielen

„Wäre das Geld hingegen als Kandidatenspende an Frau Weidel persönlich gezahlt worden, fiele es ganz aus dem Parteispendenrecht heraus. Die AfD hat also ein Interesse daran, jetzt nachträglich zu behaupten, es habe sich um eine solche Kandidatenspende gehandelt“, verdeutlicht Schönberger. Das Vorgehen der Partei sei eine reine „Schutzbehauptung“, um „auf diese Weise den Sanktionen der Bundestagsverwaltung für eine parteienrechtswidrige Spende„ zu entgehen.

Parteispenden sind illegal, wenn die Spende aus dem Nicht-EU-Ausland kommt und über 1000 Euro beträgt. Hinzu kommt, dass es sich wahrscheinlich um eine ebenfalls verbotene Strohmannspende handelt. Der Pharmakonzern hat die Spende nach eigenen Angaben „für einen Geschäftsfreund“ überwiesen. Bestätigt sich der Verdacht, müsste die Partei das Dreifache der gespendeten Summe zahlen. In diesem Fall 396.000 Euro.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen weiter

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt deshalb gegen Alice Weidel und weitere Parteimitglieder. Die Ermittlungsbehörde hatte die Zürcher Kollegen um Rechtshilfe gebeten, um den Ursprung der Spende aufdecken zu können. Inzwischen haben die Vernehmungen stattgefunden, wie der Konstanzer Oberstaatsanwalt Ulrich Gerlach dem SÜDKURIER bestätigt. Bei der Vernehmung hätten Beamte des Landeskriminalamts teilgenommen, sagte Gerlach. Die Unterlagen würden derzeit vom LKA aufgearbeitet und dann der Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Allerdings fehle der Staatsanwaltschaft ein wichtiger Baustein: Die Bankunterlagen des Geschäftsführers und des Inhabers des Pharmaunternehmens, über die die Spende überwiesen wurde, seien noch nicht übermittelt worden: Es sei Einspruch des Kontoinhabers eingelegt worden, sagte Gerlach. „Das wird wohl bis vors oberste Gericht in der Schweiz gehen“, mutmaßte der Oberstaatsanwalt. Entsprechend viel Zeit könnte verstreichen, bis die Unterlagen vorliegen. Gerlach rechnet damit, dass er im Frühjahr auf Basis der Ermittlungserkenntnisse des LKA entscheiden werde, ob er „genug“ habe, um „den Fall abzuschließen“.