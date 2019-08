„Wir leben in einer Welt umgeben von Idioten und beherrscht von Banditen.“ So beginnt Walter seine Wutrede über Deutschland. Der 62-Jährige ist ein Reichsbürger. Glaubt man seinen skurrilen Thesen, ist das Deutsche Reich nie untergegangen, die Alliierten herrschen weiterhin und Angela Merkel wird von großen Wirtschaftsunternehmen gesteuert. Walter steht deshalb über dem Recht, Gesetz und der Verfassung. Er erklärt sein Grundstück zur eigenen Nation, mit eigener Verfassung. All das macht Walter zum Staatsfeind – eine Gefahr für die Demokratie.

Warum wir die Namen der Reichsbürger nicht nennen Persönlichkeitsrechte Reichsbürger scheuen den Kontakt zu Journalisten. Sie denken, dass die Zeitungsmacher von Wirtschaftsunternehmen und der Politik gesteuert werden. Deshalb hat sich der Redakteur in Gesprächen mit Reichsbürgern nicht zu erkennen gegeben. Die Reichsbürger haben einer Veröffentlichung der Geschichte also nicht zugestimmt. Deshalb muss der SÜDKURIER die Namen der Protagonisten unkenntlich machen.

Laut aktuellem Jahresbericht des Verfassungsschutzes stieg die Zahl der registrierten Reichsbürger von 16 500 Mitgliedern in einem Jahr auf 19 000 Personen. In den meisten Fällen sind sie harmlos. Doch vier bis fünf Prozent, also etwa 950 Personen, sind gefährlich, schätzt der Verfassungsschutz. Deshalb werden Reichsbürgern mit Waffenschein Messer, Gewehre und Pistolen ausnahmslos abgenommen.

Walter besitzt keine Waffen – behauptet er in zahlreichen Telefongesprächen mit einem Redakteur des SÜDKURIER. Von Gewalt hält er dennoch viel: „Um etwas zu ändern, müssen wir ganz oben angreifen“, beschreibt Walter und lacht – lang, laut, diabolisch. Was er mit angreifen meint, verrät Walter nicht. Er ist vorsichtig und hält sich meistens bedeckt, wenn man genauer nachfragt. Zu groß ist seine Angst davor erwischt zu werden und der falschen Person die falschen Dinge zu erzählen.

So arbeitet der Verfassungsschutz, um Reichsbürger zu identifizieren

Wie etwa Ermittlern des Landesamts für Verfassungsschutz. Sie nehmen zwielichtige Webseiten unter die digitale Lupe, um verdächtige Personen zu identifizieren. Manchmal hören sie auch Telefone ab. Eine wichtige Rolle spielen soziale Medien. Weil Reichsbürger in der realen Welt nur schlecht organisiert sind, vernetzen sie sich häufiger als andere rechtsextreme Gruppierungen auf Facebook, Twitter und Co.

„Wir haben diese Seiten streng im Blick“, versichert Matthias Illi vom Verfassungsschutz. Observationen in der realen Welt kommen selten vor – wenn sich Reichsbürger auf Veranstaltungen für Neulinge treffen, sind die Verfassungsschützer inkognito vor Ort.

Reichsbürger werden auf Veranstaltungen rhetorisch geschult

Gut möglich, dass sie dort auch schon auf Walter trafen. Denn in zahlreichen Telefonaten mit dem SÜDKURIER wird seine rhetorische Begabung deutlich. Er beherrscht staatsorganisatorische Fachbegriffe und weiß auf jede kritische Frage eine Antwort. Dafür werden sie bei Veranstaltungen von anderen reichsbürgern geschult. „Bei solchen Treffen lernen wir alles, was wir wissen müssen. Das ist echte Bildung“, so Walther. Um seinen Standpunkt zu untermauern, zitiert er Gesetze, Verträge, Rechtsprechungen. Er verkürzt Zitate, erfindet sie sogar teilweise. Man merkt, dass Walter nicht zum ersten Mal einen Interessierten in seine abstruse Welt hinabziehen will.

Reichsbürger-Experte entkräftet typische Argumente Der Untergang der Bundesrepublik Reichsbürger behaupten, dass die Bundesrepublik Deutschland am 18. Juli 1990 rechtlich untergegangen sei, weil ein US-Minister in einer Rede versehentlich ein Artikel des Grundgesetzes abschaffte. „Eine mündliche, nicht gesetzlich verankerte Aussage führt natürlich nicht dazu, dass Deutschland aufhört zu existieren“, sagt Schmitz. Verfassungen können gar nicht durch Besatzungsmächte außer kraft gesetzt werden. Die gern von Reichsbürgern zitierte Haager Landkriegsordnung gesteht diese Kompetenz Besatzungsmächten nicht zu. Das Deutsche Reich besteht fort Weil das Deutsche Reich fortbestünde, gelten laut Reichsbürger die Gesetze der Bundesrepublik nicht. „Reichsbürger stützen sich auf den ersten Satz zum Fortbestehen des Reiches im Bundesverfassungsgericht, ignorieren aber den zweiten Satz“, so Schmitz. Er besagt, dass eben kein Legitimitätsdefizit in Bezug auf die Bundesrepublik besteht. „Ein perfektes Beispiel dafür, wie Reichsbürger einzelne Sätze zusammenhanglos aneinanderreihen“, erklärt Schmitz. Deutschland ist eine GmbH Deutschland ist kein Staat, sondern eine Art GmbH, behaupten Reichsbürger. Angela Merkel sei die Geschäftsführerin. Es bestünde die Möglichkeit aus dieser GmbH auszutreten. Dadurch seien Wirtschaftsunternehmen nicht in der Lage Gesetze zu erlassen und hoheitlich aufzutreten. Für den Austritt verdrehen sie Artikel neun der UN-Resolution um eine eigene Souveränität innerhalb des Staatsgebietes zu kreieren. Laut Artikel A/RES/56/83 ist das Verhalten einer Person dann als Staat zu werten, wenn die Staatsgewalt zusammengebrochen ist. „Die Resolution bestimmt aber gar nicht, dass es gerechtfertigt ist einen eigenen Staat zu gründen, sondern sie legt lediglich die Verantwortlichkeit eines Staates für das Handeln einzelner Personen fest, wenn es keinen Staat mehr geben sollte“, so Schmitz. Falls ein Staat also faktisch untergehen sollte, könnten Bürger übergangsweise nach eignen Gesetzen leben, bis ein neuer Staat die gesetzesinitiative übernimmt. Das sei in Deutschland natürlich nicht der Fall. Darüber hinaus ist der Artikel kein geltendes Völkerrecht, sondern vielmehr ein Vorschlag einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen.

Staatsfeinde wie Walter müssen laut Verfassungsschutz nicht unbedingt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sein. Deshalb kategorisieren die Ermittler nach Priorität. Ausschlaggebend für eine intensive Überwachung sind früherer Waffenbesitz, Drohung gegenüber Kommunalbeamten oder die Mitgliedschaft in einer Reichsbürger-Gruppierung. Daraus ergebe sich eine Gesamtbewertung, die dann zu einer „verhältnismäßigen“ Überwachung führe. Reichsbürger, die seit Jahren nicht mehr auf sich aufmerksam gemacht haben, werden weniger überwacht. Neue, auffällige Reichsbürger können dadurch stärker in den Blick genommen werden.

Steuersparer und Rechtsradikale unter einer Flagge

Doch wie rutscht man eigentlich in diese dunkle Szene voller Verschwörungstheorien? Illi nennt drei Gründe. Entweder habe man bereits rechtes Gedankengut in sich, oder ein Schicksalsschlag lässt Menschen auf die rechte Bahn abgleisen. „Dann gibt es noch Personen, die sich über GEZ oder Steuern aufregen. Wenn man im Internet danach sucht, wie man diese Kosten einsparen kann, landet man sehr schnell auf Seiten von Reichsbügern“, so Illi. Kurzum: Jeden kann es treffen.

Auch ein nettes Ehepaar aus der Nähe von Pfullendorf. Ihr Haus ist schon von der Landstraße, einige Kilometer entfernt, sichtbar. Blaue Flaggen der Vereinten Nationen wehen auf dem Dach.

Bild: KÜSTER

„Sie betreten UNO Territorium“ steht auf einem Schild im Eingangsbereich. Gezeichnet: „The Office of International Treasury Control“, also das Büro des internationalen Finanzministeriums. Natürlich eine Erfindung.

Bild: KÜSTER

Leider ist an diesem Tag keiner zu Hause. Ein handgeschriebener Brief mit der Bitte um ein klärendes Gespräch samt Visitenkarte wird im Briefkasten hinterlassen. Keine Antwort. Nachbarn und andere Bewohner des Ortes berichten ausnahmslos positiv über die Reichsbürger. Auf Dorffesten und Geburtstagen seien sie gern gesehene Gäste. Einsiedler also, die keiner Fliege etwas zuleide tun, in der Gesellschaft voll integriert sind. Warum sie ihren eigenen Staat errichten, das weiß in dem kleinen Dorf niemand so genau.

Und auch Journalisten tun sich schwer Licht ins tief verwurzelte Reichsbürger-Dickicht zu kriegen. Auf der Homepage der Reichsbürger-Splittergruppe „Gelber Schein“ sind Anfragen von Mitgliedern zu Stammtischen öffentlich einsehbar. Per Mail werden 13 Personen angeschrieben. Der Redakteur nennt Namen, Arbeitgeber, Funktion. Keine Antwort.

Nächster Versuch: Diesmal anonym. Und interessiert am rechten Gedankengut. Prompt gehen Mails bei einer erfundenen Adresse ein. Sieben von zehn Reichsbürgern melden sich. Darunter Walter und auch Matthias. Matthias ist redselig, immer auf der Suche nach Gleichgesinnten. Nach zahlreichen Mails ist er für ein Treffen bereit – eigentlich.

Typisch: Reichsbürger bekommt kalte Füße und flüchtet

Friedrichshafen. Bodensee-Center. Ein Mann mit Rauschebart, dunkler Kappe und schwarzem Shirt mit der Aufschrift „Deutschland„ sitzt vor einem Supermarkt und tippt wild auf sein Smartphone ein. „Hallo, ich bins, wir sind verabredet“, sagt der Redakteur undercover. Markus hebt den Kopf, mustert. „Lassen Sie mich“, schreit er plötzlich, springt auf und zieht mit großen, raumgreifenden Schritten davon.

Heterogene Szene ist nur schwer zu Durchschauen

Walter, Matthias und das Einsiedler-Ehepaar sind nur Beispiele für eine extrem unterschiedliche, staatsfeinldiche Klientel: Manche haben Waffen und schrecken vor nichts zurück. Andere sind freundlich, gehen auf Dorffeste und leben trotzdem ein zurückgezogenes Leben. Eins haben sie alle gemeinsam: Wer nicht auf ihrer Seite steht, ist ein Feind, denn „wir leben in einer Welt umgeben von Idioten und beherrscht von Banditen.“