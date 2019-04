Das Grundgesetz ist unmissverständlich. "Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet", heißt es in Artikel 4 unserer Verfassung. Wer woran glaubt, zu welchem Gott er betet, ob er in eine Kirche geht, in eine Moschee oder lieber in eine Kneipe, geht in Deutschland den Staat nichts an. Seine Aufgabe liegt darin, die Freiheit von Glauben und Gewissen zu gewährleisten und alle Bürger gleich zu behandeln, egal wie sie es mit dem Jenseits halten. Die Verfassung kennt keine Rechtgläubigen, keine Andersgläubigen, keine Ungläubigen. Sie schützt alle gleichermaßen. „Jeder soll nach seiner Façon selig werden“, erkannte Preußenkönig Friedrich II. bereits vor 270 Jahren – eine Maxime, die bis heute gilt.

Die Last der Vergangenheit

Leider nicht überall. In vielen Teilen der Welt nimmt die Glaubensfreiheit ab, sagen Experten wie der Erlanger Politologe Heiner Bielefeldt, ehemaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religionsfreiheit. Und: Vermutlich seien die Christen die weltweit am stärksten verfolgte Glaubensgruppe. Die Anschläge auf Kirchen und Hotels an Ostern in Sri Lanka zeigen, dass Fanatismus und Intoleranz jederzeit und überall zuschlagen können. Christen trifft es in besonderem Maße, wenn auch nicht sie allein.

Offen ausgesprochen wird es nur ungern. Selbst kirchliche Würdenträger scheuen sich, die Anschlagsserie am Ostersonntag als das zu bezeichnen, was sie war: ein Massenmord an Christen. Keine andere Religionsgruppe pflegt so inbrünstig diese Art der Selbstverleugnung. Allein am biblischen Demutsgebot kann es nicht liegen, denn das christliche Abendland zeigte im Laufe seiner 2000-jährigen Geschichte meist ein anderes Gesicht. Die andere Wange hinzuhalten, war nicht üblich.

Es ist die Last dieser Vergangenheit, die vielen Christen das Wort in der Kehle abschnürt, selbst wenn eine klare Ansage vonnöten wäre. Im Namen Jesu wurden in vergangenen Jahrhunderten Kriege geführt, Menschen gefoltert und erschlagen, fremde Völker versklavt und ausgerottet. Es spricht für die Gläubigen, dass sie sich heute dafür schämen und es besser machen wollen. Das kann jedoch nicht bedeuten, angesichts von Unterdrückung und Gewalt den Kopf einzuziehen und bedrängten Glaubensbrüdern den Beistand zu verweigern.

Das Christentum macht sich klein, der Islam macht sich groß

Andere haben mit religiöser Solidarität weniger Probleme – zum Beispiel Muslime. Viele Konflikte im Umgang mit dem Islam erklären sich daraus. Richtig gewöhnt hat sich der Westen an die Bilder ewig wütender Mengen nie: Mal demonstrieren sie gegen Mohammed-Karikaturen, mal weil irgendwo ein Koran verbrannt wurde, mal gegen israelische Bomben.

Es sind Menschen, die offenkundig davon überzeugt sind, dass ihnen permanent Unrecht angetan wird. Nach eigenen Fehlern fragen sie nicht lange. Europäische Gesellschaften, mit der Aufklärung aufgewachsen, werden diese Lust an der Empörung nie ganz verstehen können, schon allein, weil ihnen der Sinn fürs Religiöse abhanden gekommen ist.

Wer über die Freiheit des Glaubens redet, redet deshalb über Gräben hinweg. Das Christentum macht sich klein, der Islam macht sich groß. Das macht einen Dialog schwer. Gelingen kann er nur, wenn er sich an die Fakten hält. Tatsache ist: Der Islam ist eine Weltreligion mit mehr als einer Milliarde Anhängern. Die meisten von ihnen denken nicht an einen Platz als Märtyrer im Paradies, sondern wollen im Diesseits in Frieden leben, so wie die meisten Menschen auf diesem Planeten.

Für Intoleranz darf es keine Toleranz geben

Richtig ist aber auch: In der muslimischen Welt lässt sich der Trend zur Unduldsamkeit nicht übersehen. Die Türkei verwandelt sich in eine Ein-Mann-Despotie. Das Sultanat Brunei verhängt gegen Homosexuelle die Todesstrafe. Selbst im Vielvölkerstaat Indonesien, einst Musterbeispiel eines pluralistischen muslimischen Gemeinwesens, wagen sich immer mehr Frauen nur noch verschleiert auf die Straße. Nicht nur der Terror, sondern die Intoleranz im Alltag entfremdet diese Gesellschaften immer weiter vom Rest der Welt.

Für Intoleranz darf es keine Toleranz geben. Erst recht nicht in Deutschland mit seinen Konflikten, wie sie für eine Zuwanderungsgesellschaft typisch sind. Artikel 4 des Grundgesetzes gilt für alle, auch für Menschen, die mit seinen Segnungen nicht aufgewachsen sind. An der Religionsfreiheit für Muslime gibt es deshalb nichts zu deuteln.

Zugleich verpflichtet er aber auch sie, anderen die Freiheit zum Glauben und Nichtglauben zu lassen – bis in die eigene Familie hinein. Wenn Christen und Muslime sich wirklich näherkommen wollen, müssen beide Seiten lernen, sich selbstkritisch den Missständen in der eigenen Glaubensgemeinschaft zu stellen, ohne ihre Religion zu verleugnen. Ein erster Schritt auf diesem Weg wären Christen, die Gewalt gegen Muslime verurteilen, und Muslime, die den Terror gegen Christen verurteilen.