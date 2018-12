von Ulrike Bäuerlein und Torsten Lucht

Es ist ein neues Format im Dialog zwischen "denen da oben" und den Bürgern. Etwa eineinhalb Stunden stellen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Singener Stadthalle den Fragen von SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz, dann verlassen die beiden Spitzenpolitiker das Podium und mischen sich unters Volk. Weit kommen sie nicht, unmittelbar nach der letzten Stufe sehen sich die beiden von Bürgern umringt. Schon jetzt ist klar, dass die Form des Gesprächs auf Augenhöhe ankommt.

Jannis Rietmann aus Owingen hat viele Fragen an den Regierungschef. | Bild: Tesche, Sabine

Einer von denen, die sich dadurch zur Einmischung in die Politik ermutigt fühlen, ist Jannis Rietmann aus Owingen. Der 16-Jährige hat gleich mehrere Fragen an den Ministerpräsidenten. Mehr als ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung liegt zwischen den beiden, und das Gespräch hat seinen ganz besonderen Reiz. Die Beherztheit des Jugendlichen trifft auf die Gelassenheit des Ministerpräsidenten, der seine Strategie der unverblümt-klaren Botschaften wie schon zuvor auf dem Podium fortsetzt.

Alles harmonisch?

Dort präsentierten sich Strobl und Kretschmann zuvor dem Publikum wie ein langjähriges Ehepaar, das über den häuslichen Alltag plaudert, der mal Höhen und Tiefen bereithält. Insgesamt laufe es mit Grün-Schwarz harmonischer als mit Grün-Rot, bestätigt Kretschmann auf Nachfrage von Moderator Lutz. "Man vertraut sich, man kann sich aufeinander verlassen – aber lieben muss man sich nicht", sagt der grüne Regierungschef und nennt die grün-schwarze Liaison ein "Zweckbündnis auf Zeit, mit begrenzten Zielen".

Volle Stadthalle in Singen – das Format stößt auf großes Interesse. | Bild: Tesche, Sabine

Und wie viel persönliche Sympathie braucht es fürs Gelingen zwischen Kretschmann und Strobl? "Die ist nicht zu vernachlässigen", räumt Strobl ein. "Es geht nicht um uns. Aber es kommt auf uns an." Und Kretschmann meint dazu: "Wir sind natürlich keine ‚Chrischdkindel‘, jeder schaut, das er nicht untergeht. Aber im Kern muss man ordentlich und gut regieren. Wir versuchen das jede Woche und machen nicht aneinander rum. Und wenn wir das mal machen, dann nicht in der Öffentlichkeit." Da hat Kretschmann die Lacher auf seiner Seite. Thomas Strobl will nicht in den Verdacht kommen, mit Kretschmann allzu sehr zu kuscheln. „Auch im Stillen hält sich das in Grenzen“, rückt er zurecht.

Chefredakteur hakt nach

Dem Journalisten Lutz wird die so zur Schau gestellte Harmonie aber schnell suspekt. Er spricht deutlich an, was die Bürger umtreibt: Die Sorge um die Sicherheitslage. Kriminelle Flüchtlinge, die nicht abgeschoben werden können. Fälle wie das Vergewaltigungsverbrechen in Freiburg.

Da kann der Innenminister noch so die verbesserten Zahlen der Kriminalstatistik, die Einstellungsoffensive der Polizei im Land und die Arbeit des "Sonderstabs kriminelle Ausländer" ins Feld führen. „Die gefühlte Sicherheitslage ist doch eine völlig andere als die tatsächliche“, sagt Lutz und erntet lautstarken Beifall. Das muss der Innenminister denn auch einräumen. Dennoch sagt er: "Die Politik handelt. 1800 neue Polizisten in der Ausbildung im Jahr 2018, nächstes Jahr noch einmal so viele." Aber er bekennt: Durch die Pensionierungswelle sind noch bis 2020/21 weniger Polizisten auf der Straße.

Im Schnelldurchlauf

Eine Stunde ist angesetzt, um über die bisherige Bilanz der Landesregierung zu reden. Viel zu wenig, um in die Tiefe zu gehen und die Themen mehr als nur zu streifen. Digitalisierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung zu Künstlicher Intelligenz sind die Projekte von Grün-Schwarz, für die am meisten Geld in die Hand genommen werden – eine Milliarde Euro.

Strobl, der auch Digitalisierungsminister ist, schmückt sich da mit großen Zahlen. Auf die Frage von Stefan Lutz, warum das wichtige Thema dann kein eigenes Ministerium mit einem eigenen Minister verdient, antwortet Kretschmann nur ausweichend. Und auch Strobl kann die Frage nicht beantworten, wann es denn landesweit ein schnelles 5G-Netz gibt – oder ob überhaupt jemals. Das Land sei da nicht wirklich zuständig, sagt Strobl. Irgendwie liegt es immer an den anderen, dass es nicht vorangeht: am Bund, an den fehlenden Baufirmen für die Verlegung der vielen neuen Glasfaserkabel und an den Bürgern, die sich gegen neue Sendemasten in der Nachbarschaft organisieren.

Fahrverbote, Betrug und Mogelei durch die Autokonzerne, Klimaschutz und das riesige Thema Bildungspolitik – alles kann nur gestreift werden, damit am Ende noch die Bürger zu Wort kommen, wichtiges Element dieser grün-schwarzen Halbzeittournee. Im persönlichen Gespräch stehen Strobl und Kretschmann am Freitagabend noch lange an den Stehtischen Rede und Antwort. Die beiden „Spielertrainer“, wie SÜDKURIER-Chefredakteur Lutz Kretschmann und Strobl nennt, sind, so scheint es, zufrieden mit der ersten Hälfte.

Dreistündiger Dialog mit den Bürgern

Aber sind es auch die Menschen? Ein Vergnügen wird das anschließende Bad in der Menge für die beiden nicht. Die Besucher nutzen die Chance, bringen sowohl lokale Streitthemen etwa zum Kiesabbau oder die schlechte Internet-Infrastruktur in ihrem Ortsteil zur Sprache. Am nächsten Stehtisch geht's um die schlechte Kinderstube von Schülern oder soziale Ungerechtigkeiten am Beispiel der Mütterrente. Einer möchte gern nochmals über das Projekt Stuttgart 21 diskutieren und klar, ein paar Wutbürger melden sich ebenfalls zu Wort. Sie allerdings sorgen eher für eine Solidarisierung mit den Politikern.