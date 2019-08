Der schönste Job in der Bundesregierung ist der des Außenministers. Wer auf diesem Posten sitzt, kommt in der Welt herum, ist Dauergast in der Tagesschau und genießt meist ein hohes Ansehen, weil er den Eindruck vermittelt, er rette jahrein, jahraus den Weltfrieden. Wenn nach den beliebtesten Politikern in Deutschland gefragt wird, finden sich Außenminister deshalb in der Regel an der Spitze der Skala. Hans-Dietrich Genscher hat 18 Jahre davon gelebt, Joschka Fischer sieben. Selbst Guido Westerwelle glänzte als Chefdiplomat mehr als in jedem anderen Amt.

Bei Heiko Maas ist es anders. Der SPD-Mann aus dem Saarland ist seit 2017 für die deutsche Außenpolitik zuständig – und noch nie wirkte diese so plan- und konzeptionslos. Das ist mit Blick auf den Zustand der großen Koalition möglicherweise nicht einmal seine Schuld. Aber es wirkt fatal, weil die derzeitige Weltlage Wegducken nicht verzeiht. Jeder sieht: Es brennt an allen Ecken und Enden. Trump bricht einen Konflikt mit dem Iran vom Zaun, China mausert sich mit gewaltigem Ellbogen-Einsatz zur Weltmacht, Russland knüppelt Demonstranten nieder, es droht eine neue Ära der Aufrüstung.

Außenminster Maas hat keinen Plan

Deutschland, so ist in diesen Tagen immer wieder zu hören, muss deshalb mehr investieren und mehr leisten, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Richtig wäre: Es müsste erst einmal Ideen entwickeln und klarstellen, wo seine Interessen liegen – vom Iran bis zum Brexit. Bei Maas ist da Fehlanzeige. Die Golfkrise zeigt, wie sich die Bundesregierung bei der Suche nach Lösungen selbst im Weg steht.

Dabei sind sich in Berlin alle Beteiligten einig: Der US-Präsident hat diesen Konflikt gesucht, Deutschland darf sich von Trump nicht in einen Krieg hineinziehen lassen. Trotzdem liegt es im vitalen Interesse einer Industrienation von der Größe der Bundesrepublik, dass dieser Sprengsatz entschärft wird und die Seewege offen bleiben. Das Öl für jeden dritten Liter Sprit, der an einer deutschen Tanksäule gezapft wird, hat die Straße von Hormus passiert. Sollte dieses Nadelör abgeriegelt werden, lassen sich die Folgen für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland ahnen.

Die Bundesregierung eiert

Was also tun? Die Bundesregierung eiert. Seit Wochen arbeitet sich die die deutsche Außenpolitik an der Frage ab, ob sich die Bundesmarine an einer Militärmission am Golf beteiligen soll. Maas winkt unter dem Druck friedensbewegter Genossen ab, seine neue Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt zunächst nichts aus. Sie will als Verteidigungsministerin und Möchtegern-Kanzlerin Pflöcke einschlagen, mit denen sie sich als handlungsstark profilieren kann. Am Ende einigt sich die große Koalition auf eine Absage an die USA. Gut so, richtig so. Unverzeihlich bleibt allerdings die Weigerung, stattdessen einer EU-Mission zuzustimmen, die die Streitparteien am Golf auseinander hält.

So schaut die Bundesregierung wieder einmal zu, wie ein Konflikt in Europas Nachbarschaft außer Kontrolle gerät. In Deutschland fallen die Alleingänge kaum auf, weil die Nation lieber nach innen schaut. Doch die Verbündeten in Europa schütteln den Kopf über so viel Unentschlossenheit. Zugleich wächst der Handlungsdruck. Washington und Moskau kündigen einen 30 Jahre alten Abrüstungsvertrag. China und die USA schlittern in einen Handelskrieg. Die Fundamente der Europäischen Union bröseln weiter, die Briten sind endgültig auf dem Absprung, und im Weißen Haus regiert ein Präsident, der die Nato in Frage stellt.

Der arme Außenminister Maas

Und Deutschland? Die Bundesregierung ist in ihrer außenpolitischen Handlungsfähigkeit eingeschränkt, da sich SPD-Fraktion immer häufiger gegen ihren eigenen Minister stellt. Die Sozialdemokraten sperren sich mittlerweile sogar gegen eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kampf gegen die Terrormilizen des IS. Das bindet dem Außenminister die Hände und macht ihn bei internationalen Krisentreffen zur Randfigur. Bei jedem neuen Konflikt kann er nur noch besorgt seine Stirn in Falten werfen und auf die Diplomatie verweisen.

Die Bundesrepublik muss sich vorsehen, dass sie von Nachbarn, Freunden und Verbündeten nicht als zu selbstherrlich und autistisch wahrgenommen wird. Neu ist diese Neigung nicht. Die Eigenmächtigkeiten der Kanzlerin im Flüchtlingssommer 2015 wirken bis heute nach und erschweren weiterhin vieles. Selbst bei einem globalen Thema wie dem Klimawandel überschätzen Politiker und Bürger die Möglichkeiten ihres Landes hoffnungslos und tun so, als könnten wir die Welt im Alleingang retten. Deutschland findet in der Welt nur Gehör, wenn es Verbündete sucht und sich mit anderen abstimmt. Zu Zeiten von Hans-Dietrich Genscher war das noch klar. Heute muss es wohl von Neuem gelernt werden.