von Uli Fricker

Wer sich mit Tanja Gönner unterhalten will, benötigt Geduld und Zeit. Der Terminkalender der quirligen Frau ist gefüllt, verwaltet wird er von einer Kommunikationsabteilung von beeindruckender Größe. Mit Tanja Gönner spricht man nicht einfach, sondern man bekommt ein Zeitquantum zugeteilt und wird im Vorfeld freundlich gebeten, die zugeteilte Zeit nicht zu überschreiten. Hat man Frau Gönner dann an der Strippe, ist es plötzlich wie früher. Das schwäbisch grundierte Hochdeutsch, die kurzen Sätze, die mit vielen Details gespickt sind – so hat man sie in Erinnerung und im Ohr.

Tatsächlich hat sie viel zu tun. Nach dem abrupten Abgang von der Landespolitik übernahm sie den Chefsessel der GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit). Die GIZ ist der verlängerte Arm der deutschen Entwicklungshilfe. Was im Berliner Ministerium beschlossen wird, soll das riesige Räderwerk der GIZ in Bewegung bringen. Schon das Zahlenwerk dieses technischen Dienstleisters ist beeindruckend: Mehr als 20.000 Mitarbeiter betreuen und fördern Projekte in 120 Ländern. Knapp drei Milliarden Euro setzen sie im Jahr um. An ihrer Spitze steht die Frau aus dem Kreis Sigmaringen, aus dem beschaulichen Bingen, wo sie bis heute in ihrem Haus wohnt, wenn sie denn dazu kommt.

Der gute Ruf der Deutschen

Tanja Gönner weiß um die Vorbehalte gegen die Entwicklungshilfe. Muss das sein, fragen viele Bürger. Ja, es muss sein, sagt die GIZ-Chefin sinngemäß, und ergänzt dann: „Die Deutschen genießen in der Welt eine hohe Wertschätzung. Als GIZ leisten wir dazu unseren Beitrag.“ Ohne die rührigen Berater, die Brunnenbohrer, die Schulentwickler und Gesundheitsexperten wäre das deutsche Ansehen in der Welt nicht so hoch angesiedelt, wie es ist. Daran hat sie erheblichen Anteil. Sie ist eine Weltverbesserin von Amts wegen.

Bekannt wurde die Frau aus Sigmaringen als CDU-Politikerin. Unter Ministerpräsident Erwin Teufel rückte sie zur Verkehrsministerin auf und stieg gelegentlich aufs Fahrrad. | Bild: Bernd Weissbrod/dpa

Den Wechsel hat sie nie bereut, von einem Comeback zurück ins Land ist nicht die Rede. Die Aufgabe als Vorstandssprecherin, die sie seit sieben Jahren ausfüllt, liegt ihr. Sie ist freilich auch mit Opfern verbunden. Ihre Arbeitswoche füllt leicht 60 bis 70 Stunden, sagt sie dieser Zeitung. Dazu kommt, dass sich die GIZ auf drei Standorte verteilt (Eschborn, Bonn, Berlin), die Auslandsstationen nicht eingerechnet. Also viel reisen quer durchs Land. Leider komme sie zu wenig „raus“, um sich die Arbeit vor Ort anzusehen, in Afrika oder Asien.

Stuttgart Grüner Netzwerker mit Wirtschaftssinn: Was macht eigentlich Rezzo Schlauch? Das könnte Sie auch interessieren

Raum für Privates ist deshalb eher rar. Wenn möglich, nutzt sie ihr Haus in Bingen im Kreis Sigmaringen. Für die geliebte Fasnacht hat sie leider keine Zeit, ihr Kalender wird von anderen geführt, denen Burkina Faso vertrauter ist als die Fasnet, wie man in Sigmaringen sagt.

Auch andere regionale Ämter hat sie niedergelegt. Im Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin in Beuron war sie Vorsitzende – wie bereits ihr Sigmaringer Parteifreund Dietmar Schlee.

Tanja Gönner redet im Stuttgarter Landtag, dessen Mitglied sie bis 2012 war. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Die Beuron-Connection

In diesem Förderkreis sind traditionell hohe CDU-Politiker vorne dabei, um dem ehrwürdigen Kloster an der Donau finanziell beizuspringen. Ihr Nachfolger im Förderkreis heißt Thomas Bareiß – ausgerechnet, kann man hinzufügen. Denn Bareiß behielt bereits die Oberhand, als es in einer Kampfabstimmung um den Vorsitz der CDU-Südwürttemberg ging – einem der vier machtvollen CDU-Bezirke im Land.

Doch scheint das alles Vergangenheit. „Ich habe den Wechsel von der Landespolitik zur GIZ nie bedauert,“ sagt sie. Was denkt sie über die Lage der CDU als Juniorpartner der Grünen? Über Thomas Strobl, Susanne Eisenmann, Peter Hauk? Über das amtierende Spitzenpersonal möchte sie nichts sagen, leider. Und Stefan Mappus, der ihr vertraute? „Auf Ratschläge an die CDU verzichte ich“, lässt sie knapp wissen. Man spürt: Die Frau ist nicht mehr zwischen Bingen und Stuttgart zuhause, sondern in der weiten Welt.