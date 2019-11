Täglich erreichen uns Meldungen und Bilder von Protesten rund um den Globus. Halb Südamerika scheint auf der Straße zu sein. Im Libanon, Iran und Irak kocht die Wut auf die Herrschenden hoch. In Hongkong riskieren junge Leute für Meinungsfreiheit und größere Unabhängigkeit von China Leib und Leben. Und auch in Europa sind Proteste mittlerweile an der Tagesordnung: Katalanen, die sich von Spanien lösen wollen, aber auch Schüler und und Studenten, die für einen konsequenten Klimaschutz streiken. Was ist nur los in der Welt?

Bolivien Bolivien, El Alto: Angehörige weinen bei der Beerdigung von Demonstranten, die bei Zusammenstößen zwischen Polizisten und Anhängern des bolivianischen Ex-Präsidenten Morales ums Leben kamen. | Bild: NATACHA PISARENKO

Wer protestiert? Das ganze Land ist in Aufruhr, Opposition und Morales-Anhänger bekämpfen sich gegenseitig.

Worum geht es? Auslöser waren die Präsidentschaftswahlen im Oktober. Amtsinhaber Evo Morales, der dienstälteste Präsident in Südamerika, wollte die Macht nicht abgeben und erklärte sich kurzerhand zum Sieger. Inzwischen ist er außer Landes, doch die Proteste gehen weiter.

Wie läuft der Protest ab? Nachdem sich Morales zum Sieger ausgerufen hatte, rief ein Bürgerkomitee in der Oppositionshochburg Santa Cruz zum Generalstreik auf. Morales-Anhänger und Gegner zünden sich gegenseitig die Häuser an. Seine Anhänger blockieren Landstraßen und liefern sich Gefechte mit Polizei und Armee. Es gab Dutzende Tote.

Wie sind die Aussichten? Ungewiss. Morales versucht, aus dem Exil heraus weiter Einfluss zu nehmen. In den Städten Santa Cruz und in La Paz sind erste Versorgungsengpässe zu spüren, die Blockaden zeigen Wirkung. Das ganze Land ist in Aufruhr, Opposition und Morales-Anhänger bekämpfen sich gegenseitig.Auslöser waren die Präsidentschaftswahlen im Oktober. Amtsinhaber Evo Morales, der dienstälteste Präsident in Südamerika, wollte die Macht nicht abgeben und erklärte sich kurzerhand zum Sieger. Inzwischen ist er außer Landes, doch die Proteste gehen weiter.Nachdem sich Morales zum Sieger ausgerufen hatte, rief ein Bürgerkomitee in der Oppositionshochburg Santa Cruz zum Generalstreik auf. Morales-Anhänger und Gegner zünden sich gegenseitig die Häuser an. Seine Anhänger blockieren Landstraßen und liefern sich Gefechte mit Polizei und Armee. Es gab Dutzende Tote.Ungewiss. Morales versucht, aus dem Exil heraus weiter Einfluss zu nehmen. In den Städten Santa Cruz und in La Paz sind erste Versorgungsengpässe zu spüren, die Blockaden zeigen Wirkung. Hong Kong Demonstranten in Hong Kong: Der Protest richtet sich gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz. Inzwischen hat sich der Widerstand zu einem breiteren Aufruf für demokratische Rechte in der halbautonomen Stadt entwickelt. | Bild: Lillian Suwanrumpha

Wer protestiert? Vornehmlich junge Hongkonger, darunter viele Studenten, gehen seit fast einem halben Jahr auf die Straße.

Worum geht es? Entzündet hatten sich die Proteste an einem Gesetz zu Auslieferungen Hongkongs an China. Doch das hat die Stadt-Regierung unter Carrie Lam zurückgezogen. Inzwischen fordern die Aktivisten uneingeschränkte Meinungsfreiheit und mehr Unabhängigkeit von China.

Wie läuft der Protest ab? Am Anfang wälzten sich große Menschenmengen größtenteils friedlich durch Hongkongs Straßen. Inzwischen haben die Aktivisten ihre Strategie verändert: Sie errichten Straßensperren, blockieren Verkehrsknotenpunkte und ziehen sich wieder zurück. Zuletzt lieferten sie sich auf dem Gelände der Polytechnischen Universität Gefechte mit der Polizei: Molotowcocktails gegen Wasserwerfer.

Wie sind die Aussichten? Schwer zu sagen. Die Frage ist, ob China irgendwann der Geduldsfaden reißt. Vornehmlich junge Hongkonger, darunter viele Studenten, gehen seit fast einem halben Jahr auf die Straße.Entzündet hatten sich die Proteste an einem Gesetz zu Auslieferungen Hongkongs an China. Doch das hat die Stadt-Regierung unter Carrie Lam zurückgezogen. Inzwischen fordern die Aktivisten uneingeschränkte Meinungsfreiheit und mehr Unabhängigkeit von China.Am Anfang wälzten sich große Menschenmengen größtenteils friedlich durch Hongkongs Straßen. Inzwischen haben die Aktivisten ihre Strategie verändert: Sie errichten Straßensperren, blockieren Verkehrsknotenpunkte und ziehen sich wieder zurück. Zuletzt lieferten sie sich auf dem Gelände der Polytechnischen Universität Gefechte mit der Polizei: Molotowcocktails gegen Wasserwerfer.Schwer zu sagen. Die Frage ist, ob China irgendwann der Geduldsfaden reißt. Chile Chile, Santiago: Ein verletzter Demonstrant wird von seinen Kameraden bei den Auseinandersetzungen mit der chilenischen Polizei weggetragen. | Bild: ESTEBAN FELIX

Wer protestiert? Viele junge Menschen sind dabei. Aber die Mehrheit der Chilenen steht hinter ihnen.

Worum geht es? Zunächst ging es nur um vier Cent. Um diesen Betrag sollte der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt Santiago teurer werden. Inzwischen haben sich die Proteste aufs ganze Land ausgedehnt und es geht ums große Ganze: die wachsende soziale Ungerechtigkeit und das ultraliberale Wirtschaftssystem.

Wie läuft der Protest ab? Täglich gehen Tausende auf die Straße, oft kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Hunderte Menschen wurden verletzt, viele haben durch die eingesetzen Gummigeschosse der Polizei ihr Augenlicht verloren.

Wie sind die Aussichten? Der Rücktritt der Regierung hat die Demonstranten nicht besänftigt. Jetzt soll eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Viele junge Menschen sind dabei. Aber die Mehrheit der Chilenen steht hinter ihnen.Zunächst ging es nur um vier Cent. Um diesen Betrag sollte der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt Santiago teurer werden. Inzwischen haben sich die Proteste aufs ganze Land ausgedehnt und es geht ums große Ganze: die wachsende soziale Ungerechtigkeit und das ultraliberale Wirtschaftssystem.Täglich gehen Tausende auf die Straße, oft kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Hunderte Menschen wurden verletzt, viele haben durch die eingesetzen Gummigeschosse der Polizei ihr Augenlicht verloren.Der Rücktritt der Regierung hat die Demonstranten nicht besänftigt. Jetzt soll eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Libanon Libanon, Beirut: Geschminkte Demonstranten rufen Slogans während eines Protestes. Angesichts heftiger Proteste gegen die Regierung blieben viele Geschäfte und Schulen geschlossen. | Bild: HASSAN AMMAR

Wer protestiert? Christen, Schiiten und Sunniten protestieren gemeinsam. Ihre Gegner sind die als korrupt und unfähig wahrgenommenen Eliten.

Worum geht es?Der Libanon ist praktisch pleite. Die Staatsverschuldung liegt bei 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Gesundheitssystem funktioniert genauso wenig wie die Müllabfuhr. Als die Regierung auf Telefonate über WhatsApp eine Steuer erheben wollte, gingen die Leute auf die Straße. Sie wollen die gesamte politische Elite zu Fall bringen.

Wie läuft der Protest ab? Meist friedlich und kreativ. Verkehrsadern werden blockiert, zum Beispiel mit einer Runde Yoga mitten auf der Kreuzung. Kürzlich fassten sich 100¦000 Libanesen an den Händen und bildeten eine 170 Kilometer lange Menschenkette.

Wie sind die Aussichten? Einen Teilerfolg haben die Demonstranten bereits erzielt: Ministerpräsident Saad Hariri hat seinen Rücktritt erklärt. Aber was ändert das am Zustand des Landes? Die Demonstranten machen weiter. Christen, Schiiten und Sunniten protestieren gemeinsam. Ihre Gegner sind die als korrupt und unfähig wahrgenommenen Eliten.Der Libanon ist praktisch pleite. Die Staatsverschuldung liegt bei 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Gesundheitssystem funktioniert genauso wenig wie die Müllabfuhr. Als die Regierung auf Telefonate über WhatsApp eine Steuer erheben wollte, gingen die Leute auf die Straße. Sie wollen die gesamte politische Elite zu Fall bringen.Meist friedlich und kreativ. Verkehrsadern werden blockiert, zum Beispiel mit einer Runde Yoga mitten auf der Kreuzung. Kürzlich fassten sich 100¦000 Libanesen an den Händen und bildeten eine 170 Kilometer lange Menschenkette.Einen Teilerfolg haben die Demonstranten bereits erzielt: Ministerpräsident Saad Hariri hat seinen Rücktritt erklärt. Aber was ändert das am Zustand des Landes? Die Demonstranten machen weiter. Spanien Spanien, Barcelona: Unterstützer des unabhängigen katalanischen Regionalpräsidenten Torra versammeln sich vor dem Hohen Gericht Kataloniens. | Bild: Emilio Morenatti

Wer protestiert? Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter treffen sich seit Mitte Oktober immer wieder zu Großkundgebungen und Protesten.

Worum geht es? Auslöser waren die Urteile gegen neun Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Mitte Oktober: Das Oberste Gericht verurteilte sie zu hohen Haftstrafen. Die Separatisten wollen Katalonien vom Zentralstaat Spanien abspalten und einen eigenen Staat gründen.

Wie läuft der Protest ab? In Barcelona wurden Autos und Barrikaden in Brand gesteckt. Zuletzt machten Demonstranten durch Blockaden auf sich aufmerksam. 2000 Aktivisten besetzten die Grenze zu Frankreich.

Wie sind die Aussichten? Die Zeichen stehen weiter auf Konflikt. In Madrid fällt auch nach den jüngsten Wahlen die Regierungsbildung schwer. Und Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra handelt sich neuen Ärger ein. Weil er sich weigerte, Unabhängigkeitssymbole von öffentlichen Gebäuden zu entfernen, muss er vor Gericht. Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter treffen sich seit Mitte Oktober immer wieder zu Großkundgebungen und Protesten.Auslöser waren die Urteile gegen neun Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Mitte Oktober: Das Oberste Gericht verurteilte sie zu hohen Haftstrafen. Die Separatisten wollen Katalonien vom Zentralstaat Spanien abspalten und einen eigenen Staat gründen.In Barcelona wurden Autos und Barrikaden in Brand gesteckt. Zuletzt machten Demonstranten durch Blockaden auf sich aufmerksam. 2000 Aktivisten besetzten die Grenze zu Frankreich.Die Zeichen stehen weiter auf Konflikt. In Madrid fällt auch nach den jüngsten Wahlen die Regierungsbildung schwer. Und Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra handelt sich neuen Ärger ein. Weil er sich weigerte, Unabhängigkeitssymbole von öffentlichen Gebäuden zu entfernen, muss er vor Gericht. Irak Irak, Bagdad: Demonstranten blockieren die Ahrar Brücke. Bei den Massenprotesten im Irak sind seit Anfang Oktober nach offiziellen Angaben mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. | Bild: HADI MIZBAN

Wer protestiert? Zehntausende Iraker gehen seit Anfang Oktober auf die Straße und liefern sich blutige Schlachten mit den Sicherheitskräften. Unter den Demonstranten sind Akademiker sowie einfache Leute, Frauen und Männer, Sunniten und Schiiten. Mehrere Gewerkschaften haben sich den Protesten angeschlossen.

Worum geht es? Misswirtschaft, korrupte Eliten, die hohe Arbeitslosigkeit: Die Gründe, die die Menschen auf die Straße treiben, sind ähnlich wie im Libanon.

Wie läuft der Protest ab? Während im Libanon die Proteste bis auf seltene Zwischenfälle friedlich geblieben sind, sind sie im Irak von Gewalt geprägt. Die irakischen Sicherheitskräfte setzen auch scharfe Munition und schwere Tränengasgranaten ein. Mehr als 330 Menschen wurden getötet.

Wie sind die Aussichten? Noch ist die Regierung nicht zurückgetreten und das politische System nicht umgekrempelt. So lange wollen die Demonstranten weitermachen. Zehntausende Iraker gehen seit Anfang Oktober auf die Straße und liefern sich blutige Schlachten mit den Sicherheitskräften. Unter den Demonstranten sind Akademiker sowie einfache Leute, Frauen und Männer, Sunniten und Schiiten. Mehrere Gewerkschaften haben sich den Protesten angeschlossen.Misswirtschaft, korrupte Eliten, die hohe Arbeitslosigkeit: Die Gründe, die die Menschen auf die Straße treiben, sind ähnlich wie im Libanon.Während im Libanon die Proteste bis auf seltene Zwischenfälle friedlich geblieben sind, sind sie im Irak von Gewalt geprägt. Die irakischen Sicherheitskräfte setzen auch scharfe Munition und schwere Tränengasgranaten ein. Mehr als 330 Menschen wurden getötet.Noch ist die Regierung nicht zurückgetreten und das politische System nicht umgekrempelt. So lange wollen die Demonstranten weitermachen.

Für einen Zufall hält der Politikwissenschaftler Tareq Sydiq die Häufung nicht. „Es gibt für die Proteste natürlich nicht den einen Grund.

„ Irgendwann ist der Moment da, an dem die Geduld am Ende ist“

Gleichzeitig gibt es in all den Ländern eine Vorgeschichte: Die Missstände haben sich lange entwickelt, und in den meisten Fällen gab es bereits in der Vergangenheit Proteste gegen diese.“

Sydiq, der Doktorand am Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg ist, denkt in langfristigen Zyklen. Zuletzt hatte es 2010/11 rund um den Globus Proteste gegeben – der Arabische Frühling in Nordafrika und Nahost, Occupy Wallstreet gegen den Finanzkapitalismus, Schuldenkrise in Griechenland, die „Empörten“ in Spanien, um nur ein paar zu nennen. „Die Folge davon waren vielfach Repressionen“, sagt Sydiq. „Dagegen wird jetzt aufbegehrt. Die Bevölkerung gibt der Regierung eine gewisse Zeit, die Probleme in Ordnung zu bringen. Irgendwann ist der Moment da, an dem ihre Geduld am Ende ist.“

„Eine Revolution, die niemals stirbt“

Global sind die Proteste auch in anderer Hinsicht: Die Demonstranten schauen aufeinander über Ländergrenzen, sogar über Kontinente hinweg. Mehr als 900 Kilometer trennen Beirut und Bagdad, doch die Slogans der Proteste in den Hauptstädten des Libanon und des Irak sind die gleichen. „Vom Irak bis Beirut, eine Revolution, die niemals stirbt“, riefen Hunderte Demonstranten kürzlich bei einem Protestmarsch im Libanon.

Die Demonstranten lassen sich von den Strategien der anderen inspirieren: Als im Oktober mehrere Tausend Menschen die Zufahrtswege des Flughafens in Barcelona blockierten, hatten sie von der Bewegung in Hongkong gelernt. Laut Sydiq ist das kein neues Phänomen, auch 2011 hätten Protestler geschaut, womit andere erfolgreich waren. „Regierungen tun übrigens nichts anderes.“

Friedlicher Protest hat mehr Erfolg

Aus der Friedensforschung stammt die Erkenntnis, dass friedliche Proteste erfolgreicher sind als nichtfriedliche. Ein Grund: Die Hürden für die Beteiligung sind niedriger, mehr Menschen machen mit. Was die Erfolgsaussichten der aktuellen Proteste angeht, ist Sydiq vorsichtig. Vielfach wird von den Sicherheitskräften mit massiver Gewalt reagiert. Was zeige, wie ernst die Regimes die Proteste nehmen, sagt Sydiq: „Ich würde nicht auf unmittelbare Erfolge hoffen, aber die Mobilisierung schafft Voraussetzungen, dass sich in Zukunft etwas ändert.“

Sydiq denkt dabei zum Beispiel an den Libanon. Erreicht haben die – friedlichen – Demonstrationen bereits den Rücktritt des Ministerpräsidenten. Vor allem aber, glaubt Sydiq, würden sich die Menschen in Zukunft daran erinnern, dass sie über Konfessionsgrenzen hinweg auf der Straße gestanden haben. „Sie haben klargemacht, dass mit ihnen als politische Macht zu rechnen ist.“