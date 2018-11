Ganz so einfach, wie sie wohl dachte, lässt sich die Spendenaffäre nicht aussitzen. Das Geld ist zurückgezahlt, den Fehler machte der zuständige Kollege in Stuttgart, wo ist das Problem? Auf diese schlichte Formel liefen die ersten dürren Erklärungen von AfD-Frontfrau Alice Weidel hinaus. Der Rest: Schweigen. Diese Strategie ist gescheitert – jetzt übernimmt der Staatsanwalt. Gut so. Ob strafbares Verhalten vorliegt, entscheidet in einem Rechtsstaat nicht der Beschuldigte, sondern immer noch die Justiz.

Was die Ermittlungen ergeben, ist freilich offen: Noch weiß niemand, ob eine Straftat vorliegt. Klar ist aber, dass die Affäre für Weidel und ihre Mitstreiter schon jetzt gewaltigen Flurschaden hinterlässt. Wer vom Protest gegen die etablierten Parteien und deren angebliches Gebaren lebt, sollte sich unter keinen Umständen dem Verdacht aussetzen, es in Finanzdingen selbst nicht so genau zu nehmen. Weidel wird dem Staatsanwalt in Konstanz unangenehme Fragen beantworten müssen.

