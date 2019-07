Abwarten und Tee trinken – so etwa sah bisher die Strategie der CDU in Sachen Klima aus. Nachdem sich das Thema dank der Fridays-for-Future-Demos nun nicht mehr von der Tagesordnung verdrängen lässt, will man nun – bis Herbst – endlich eine Strategie präsentieren. Man darf gespannt sein, wie die aussieht: Schließlich soll die Wirtschaft nicht leiden, allein auf dem Rücken der Verbraucher will die Union unmittelbar vor den nächsten kritischen Landtagswahlen die Last der CO2-Steuer aber auch nicht abladen. Das Versprechen heißt nun: Netto gleicht sich das alles wieder aus. Der Mieterbund glaubt daran offenbar nicht – und schlägt Alarm. Angesichts ohnehin ständig steigender Mietpreise haben sie auch guten Grund, sich zu wehren. Das Problem ist nur: Ganz ohne Schmerzen wird es nicht abgehen, wenn die Kosten fürs Klima künftig in unseren Lebensstil mit eingepreist werden. Die Konflikte werden nicht auf sich warten lassen. Kein Wunder, dass die Politik das Thema so lange links liegen ließ.