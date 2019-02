Meinung vor 3 Stunden

Die Vernunft siegt: Der Anfang vom Ende der Diesel-Fahrverbote

Immer mehr Dieselfahrer sind an den vergangenen Wochenenden in Stuttgart gegen Fahrverbote auf die Straße gegangen. Ihre Wut ist verständlich. Knallhart und nur in Deutschland so interpretierte Grenzwerte treten die Verhältnismäßigkeit mit Füßen