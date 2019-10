von Dorothee Neururer

Parlamentswahlen sind in der Schweiz eine eher unaufgeregte Sache. Die Parteien haben kleinere Budgets als in den Nachbarländern und die Medien favorisieren exotische Wahlthemen wie Kuhhörner, weil sie spektakulärer als die Alltagspolitik sind. Wäre da nicht die Klimawelle. Sie bewegt die Bevölkerung dort enorm und hat das Potenzial am kommenden Wochenende einen historischen Linksrutsch auszulösen.

Die Grünen (GP) und die Grünliberalen (GLP) profitieren am stärksten. Sie geben jungen und neuen Wählern die besten Antworten auf deren Klima-Anliegen. Zudem versprechen beide, die Geschlechtergleichstellung voranzubringen, was sie für Frauen attraktiv macht. Die grüne Erfolgswelle hält seit den kantonalen Parlamentswahlen im Frühling bis heute an. Die aktuellen Umfragen bestätigen beiden Parteien historische Höchstwerte.

Auf eine klare Gegenposition setzt nur die Schweizerische Volkspartei (SVP). Sie spricht von einer Klimahysterie, die von den linken Kräften für einen Machtwechsel missbraucht werde. Freilich, das Klima war und ist kein Kernthema der wählerstärksten Parlamentspartei. Doch ihre Dauerbrenner Zuwanderung, Ausverkauf der Souveränität beim EU-Rahmenvertrag und Sicherheit – was ihr 2015 im Windschatten der Flüchtlingskrise noch die Mehrheit eingebracht hat- ziehen heute nicht mehr.

Die anderen Parteien gewichten die Klimakrise unterschiedlich. Die Sozialdemokraten (SP), zweitstärkste Partei, sieht in ihr die größte Bedrohung der heutigen Zeit. Sie will den ökologischen Umbau und eine aktive Klima-Politik mit zukunftsträchtigen Technologien und neuen Arbeitsplätzen. Erst danach rangieren klassisch sozialdemokratische Themen wie Mindestlöhne, Kündigungsschutz und Gesundheitskosten.

Was es bedeutet, wenn man nur halbherzig auf den Klimazug aufspringt, konnte man bei den Liberalen (FDP) sehen. Auslöser war die Uneinigkeit einer starken rechtsliberalen FDP-Minderheit, die sich nicht mit der neuen Klimaeuphorie in den eigenen Reihen anfreunden wollte. Dieses Dilemma hat die FDP Reputation gekostet, wovon gerade die SVP profitieren könnte. Das zeigt: Vollherzig Gegenposition zu beziehen, kann wahltaktisch besser aufgehen, als beim Megatrend nur halbherzig einzuhaken.

Die Frauenfrage ist in der Schweiz besonders en vogue. Bisher ist nur knapp ein Drittel der Sitze im Parlament mit Frauen besetzt. Am Sonntag wird sich weisen, wie nachhaltig der diesjährige Frauenstreik mit einer halben Million Menschen auf die Mobilisierung wirkt.

Schon gewusst?

Noch bevor gewählt wird, ist in Kreuzlingen schon klar, wofür sich die Mehrheit der Einwohner entscheidet – nämlich dafür, gar nicht abstimmen zu gehen. Das liegt aber nicht an Faulheit oder Politikverdrossenheit, sondern an einem rechtlichen Umstand: 12 000 der 22 000 Einwohner der Grenzstadt zu Konstanz haben keinen Schweizer Pass, 7000 davon sind Deutsche. Ausländer dürfen in der Schweiz – wie auch in Deutschland – nicht auf Bundesebene wählen gehen. Ein Onlinemagazin kürte sie deswegen zur „undemokratischsten Stadt der Schweiz“. In einigen wenigen Schweizer Kantonen haben Ausländer zumindest ein Wahlrecht in der Kommunalpolitik. In Zürich und Basel wurden entsprechende Initiativen dagegen abgelehnt. (dod)