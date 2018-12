Die Schweiz ist geblendet von ihrem eigenen Wohlstand. Wohl auch deshalb hat sie den Ernst der Lage offenbar noch immer nicht erkannt: Nach wie vor ist das nach fünf Jahre währenden Verhandlungen und fast doppelt so langer Vorlaufzeit ausgehandelte Rahmenabkommen mit der Europäischen Union nicht in trockenen Tüchern.

Der Bundesrat in Bern hat den Vertrag, der den Umgang mit EU-Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen auf die weit über hundert Einzelverträge zwischen beiden Seiten festlegen soll, lediglich zur Kenntnis genommen. Monatelang soll nun hinter verschlossenen Türen konsultiert werden. Dabei steht viel auf dem Spiel für die Eidgenossen.

So hat die EU die Schweizer Börsenregelung nur unter Vorbehalt für ein Jahr akzeptiert – Ablaufdatum ist der 31. Dezember 2018. Wahrscheinlich hofft Bern darauf, dass sich Brüssel großzügig zeigt, jetzt, wo zumindest im Grundsatz eine Übereinkunft steht.

Die EU kann kein Interesse daran haben, dass der Börsenhandel zwischen EU und Schweiz ins Stocken gerät – das weiß man auch in Bern. Dennoch ist die Geduld der Gemeinschaft endlich. Das haben Diplomaten aus der EU-Metropole in den vergangenen Tagen mehr als deutlich gemacht. Der Vertrag ist ausgehandelt, mehr Zugeständnisse wird es nicht geben. Zu Recht.

Diskriminierung von EU-Unternehmen

Denn die Gemeinschaft ist den Eidgenossen bereits in vielen Dingen entgegengekommen. So ist die bisherige Regelung für EU-Auftragnehmer in der Schweiz nach europäischem Recht diskriminierend. Denn bei dem Nachbarn muss ein deutscher Handwerker seine Arbeit bislang acht Tage vorher anmelden und mit einer Kaution von bis zu 10 000 Franken rechnen, sollte er rechtlich belangt werden müssen.

Die EU will eine Aufhebung dieser Regeln und Anpassung der Schweiz an die in der EU geltende Freizügigkeit. Darauf aber wollen sich die Eidgenossen nicht einlassen: Die Gewerkschaften steigen aufs Dach, wenn der Begriff Personenfreizügigkeit nur fällt. Der Kompromiss ist eine Voranmeldefrist von vier Tagen – in Zeiten der Digitalisierung nach wie vor ein enormer Bremsblock für die Wirtschaft beider Seiten.

Das Problem liegt in der Annahme der Schweiz, sie könnte sich der Vorteile einer EU-Mitgliedschaft bedienen, ohne Mitglied zu sein. Zu lange hat die EU Kompromisse gemacht, die diese Schlussfolgerung zuließen. Im Zuge der Brexit-Verhandlungen nahm man in Bern sogar an, man könnte zusätzliche Vorteile herausschlagen. Zum Teil hat die Regierung Recht behalten.

Ein Schiedsgericht, das bei anderen Handelsverträgen wie Ceta nach wütenden Debatten herausgestrichen wurde, hat Brüssel der Schweiz zugestanden. Ebenso wie die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, welche neuen EU-Gesetze in Schweizer Recht übernommen werden. Trotzdem scheint das den Alpen-Nachbarn nicht zu genügen. Sie wollen mitentscheiden in einem Club, dem sie nicht angehören und auch nicht angehören wollen.

Günstiges Verhältnis

Dabei täten die Eidgenossen gut daran, sich der Vorteile dieses exklusiven Verhältnisses mit der Europäischen Union bewusst zu werden. Die Schweizer Wirtschaft ist so stark vom Außenhandel abhängig wie nur wenige andere Länder. Sie braucht die EU. Die EU braucht aber auch die Schweiz.

Dennoch wäre es fatal, wenn sich diese als David gegen Goliath auflehnen würde. Im Zweifel findet die 28 Mitglieder zählende Europäische Union auch einen anderen Weg. Und die Brexit-Verhandlungen haben sie insofern gestärkt, als dass sie auch mit London ihren Prinzipien treu geblieben ist. Diese wird die Gemeinschaft auch nicht für die Schweiz opfern.

Die Eidgenossen lassen sich durch die Panik vor zu viel Einfluss aus Brüssel auf ihr System blenden. Dabei hat der neutrale Staat auch andere Optionen. Er könnte, ähnlich wie Norwegen und Lichtenstein, dem Europäischen Wirtschaftsraum beitreten. Das aber würde mehr Pflichten bedeuten, nicht nur mehr Rechte. Von einem EU-Beitritt gar nicht erst zu sprechen.