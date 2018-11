Seit Wochen mehren sich auch in der Schweiz die ablehnenden Stimmen zum Globalen Migrationspakt der UN, zumal bürgerliche Abgeordnete und die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei von dem umstrittenen Abkommen nichts wissen wollen.

In Parlamentarischen Kommissionen stieß der rechtlich unverbindliche Pakt auf klaren Widersand: Das Abkommen, so lautet der Tenor, bedrohe die Souveränität Helvetiens auf einem der wichtigsten Politikfelder überhaupt, der Einwanderung. Enormen Rückenwind bezogen die Schweizer Skeptiker von dem Nein mehrerer europäischer Länder wie Österreich und der anhaltenden Debatte in Deutschland.

Die Regierung in Bern, der siebenköpfige Bundesrat, stand lange zu dem Pakt. Gestern gab der Bundesrat dem Druck von rechts jedoch nach. Die Schweiz werde „am 10. und 11. Dezember 2018 nicht an der Konferenz von Marrakesch teilnehmen, an der der Pakt formell verabschiedet werden soll“, ließ der Bundesrat wissen. Die Zusage der Eidgenossenschaft zu dem Abkommen liegt somit auf Eis.

Bevor das Kabinett eine Entscheidung für oder gegen den Pakt fällt, soll es zusätzliche Debatten und Abstimmungen in beiden Kammern des Parlaments geben. Falls die Schweiz sich endgültig verweigern sollte, wäre das ein weiterer empfindlicher Schlag für die Vereinten Nationen und ihre Bemühungen, die Migration in sichere und geordnete Bahnen zu lenken.

Zwar beteuert die Regierung ihr grundsätzliches Ja zu dem Pakt. Der würde zu einem Rückgang der irregulären Migration beitragen und damit im eidgenössischen Interesse liegen. Innenpolitisch bestehe kein Handlungsbedarf, beruhigt die Regierung. Denn die Schweiz setze die 23 Vorgaben des Abkommens bereits um.

Doch nach ihrem Teilrückzug wird die Regierung den Pakt kaum noch mit Verve verteidigen. Schon Anfang November hatte Außenminister Ignazio Cassis (FDP) zum Rückzug geblasen. Eine spätere Zustimmung zu dem Pakt „wäre auch keine Katastrophe“, sagte er. Das Ja des liberalen Außenministers aus dem italienischsprachigen Tessin zu dem Pakt gilt ohnehin als wackelig.

Der Teilrückzug der Regierung signalisiert nun den Kritikern des Paktes, dass ein voller Erfolg möglich ist. In den kommenden Tagen dürften deshalb Abgeordnete wie Kurt Fluri, auch von der FDP, noch einmal aufdrehen. Er beklagte, dass der Pakt die Migration fördere und die Staaten sich dazu verpflichteten, kritische Medien finanziell zu bestrafen. „Das kommt für die Schweiz sicher nicht infrage, also sollten wir auch nicht beitreten.“

Dabei war Helvetiens Diplomatie bei der Aushandlung des Globalen Migrationspaktes führend. Der Schweizer Botschafter bei den UN in New York, Jürg Lauber, leitete zusammen mit seinem mexikanischen Kollegen die entscheidenden Gespräche.

