Die SPD greift derzeit nach jedem Strohhalm, um ihre Talfahrt aufzuhalten. Zur Not inszeniert sie sogar einen Koalitionskrach, wie der Streit um eine EU-Chefin Ursula von der Leyen zeigt. Diese Strategie kann nicht aufgehen. Unstrittig riecht der Personalcoup in Brüssel nach Hinterzimmer. Doch wer bitte soll verstehen, warum eine deutsche Regierungspartei verhindern will, dass die Europäische Kommission künftig von einer Deutschen geleitet wird, erst recht, wenn alle anderen Personalvorschläge durchgefallen sind?

Der SPD geht es bei diesem künstlichen Aufstand darum, sich in der Koalition als eigenständige Kraft zu präsentieren, die im Zweifel der Kanzlerin und ihrer Fraktion ein Nein entgegenschleudert. Pech nur, dass sie mit dem falschen Exempel hantiert. Merkel hat im Vorfeld den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans unterstützt. Dessen deutschen Genossen fehlt im Gegenzug der Mut zu einem Schritt über die Parteigrenzen hinweg. Was bleibt, ist ein Bild der Ratlosigkeit.