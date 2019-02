Babyboomer, die anhaltende Bevölkerungsalterung und nicht zuletzt die neue Flexirente: Die Probleme der deutschen Rentensicherung sind vielfältig. „Die rasche Bevölkerungsalterung wird zu einer Herausforderung“, heißt es dazu in einer Analyse der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Nach der derzeitigen Gesetzeslage in Deutschland bedeutet das konkret: Der Anteil der öffentlichen Rentenausgaben an der Jahreswirtschaftsleistung wird von derzeit etwa zehn Prozent bis 2050 auf 12,5 Prozent steigen „und somit den Spielraum für sozialpolitische Maßnahmen begrenzen“. Mit zunehmender Lohnungleichheit steige damit auch die Rentenungleichheit.

Deutschland liegt unter dem Durchschnitt

Schon jetzt liegen die Nettoersatzquoten deutlich unter dem Durchschnitt in den OECD-Ländern. Bei Geringverdienern liegt sie bei 55 Prozent gegenüber 73 Prozent des OECD-Mittels. Bei Durchschnittsverdienern beläuft sich die Quote auf 51 Prozent im Vergleich zu 61 Prozent im Schnitt der OECD-Länder.

Ein Blick auf konkrete Beispiele verdeutlicht die große Divergenz. So gilt in Österreich der Grundsatz: Wer mit 65 Jahren in Rente geht und 45 Jahre lang Beiträge geleistet hat, erzielt 80 Prozent des Bruttolohns seines Berufslebens. In Deutschland liegt der vergleichbare Wert nur bei 59 Prozent. Die durchschnittliche Bruttorente der Männer lag in Österreich 2016 bei 2001 Euro, in Deutschland dagegen nur bei 1253 Euro.

Das schwedische Modell

Besonders liberal geht es bei den Schweden zu. Die Rente stützt sich hier hauptsächlich auf die Einkommensrente – 18,5 Prozent des Bruttolohns werden dafür eingezahlt, schon mit 61 Jahren kann man die Rente einfordern. Eine so genannte Garantierente bekommt jeder ab 65-Jährige, dessen Einkommensrente weniger als umgerechnet 1143 Euro beträgt, wie die Süddeutsche Zeitung errechnete. Der maximale Zuschuss beträgt demnach 792 Euro, aber auch nur dann, wenn der Rentner mindestens 40 Jahre in Schweden gelebt hat.

Zuschüsse in Frankreich

Frankreich verteilt eine Mindestrente an jeden, der irgendwann einmal einbezahlt hat – 635 Euro bekommen Ruheständler. Hinzu kommt ein Zuschuss, um auf mindestens 868 Euro im Monat zu kommen, der Betrag soll bis 2020 auf 903 Euro ansteigen. Wer 42 Jahre Mindestlohn verdient hat, bekommt 945 Euro. Die Gewerkschaften verlangen daher Nachbesserungen.

Niedrige Rente in Italien

In Italien will die populistische Regierung die Renten aufstocken. Auch dort soll eine Grundsicherung eingeführt werden – die „Bürgerrente“ verspricht eine garantierte Mindestrente von 780 Euro, der festgelegten Armutsgrenze des Statistikamts. Bislang liegt die Sozialrente bei 458 Euro, die Mindestrente bei 513 Euro.