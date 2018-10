Die Polizei soll künftig Körperkameras – also die sogenannten Bodycams – nicht nur auf öffentlichen Plätzen, sondern auch in Wohnungen, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen einsetzen können. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) plant deswegen eine Änderung des Landespolizeigesetzes. Die ministerielle Vorlage für die Novellierung der bestehenden rechtlichen Regelung liegt dieser Zeitung vor.

Besserer Schutz der Polizei

Die Bodycam ist bislang bei der Polizei in Mannheim, Freiburg und Stuttgart über jeweils sechs Wochen getestet worden. „Während der Erprobungsphase der Bodycam hat sich aus fachlicher Sicht gezeigt, dass die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf öffentlich zugängliche Orte zu eng gefasst ist“, heißt es in der Begründung der Gesetzesnovellierung. Häufig sei die Polizei im Einsatz im Umfeld von Gaststätten, Einkaufszentren oder Diskotheken. Müssten die Beamten dann in die Gebäude hinein, könnten sie die Kamera nicht mehr einsetzen.

Auf der anderen Seite komme es auch innerhalb von Diskotheken oder Gaststätten oft zu Polizeieinsätzen, die sich dann je nach Fall nach draußen verlagern. „Die derzeitige Rechtslage enthält an dieser Stelle eine strikte Trennung, die den Gegebenheiten in der Realität nicht immer gerecht wird“, wird in der Begründung für die Bodycams erklärt.

Durch den Einsatz der Bodycam in Wohnungen erhofft sich das Innenministerium zudem einen besseren Schutz der Polizei. Gerade, wenn die Beamten mit häuslicher Gewalt konfrontiert würden, seien Einsätze oft von „Aggression und Gewalt“ geprägt. Das Haus Strobls verweist zudem auch auf die polizeiliche Kriminalstatistik. So gab es 2017 im Südwesten 4330 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte. 2016 waren es 4394. Ein erheblicher Anteil der Übergriffe fand in Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen sowie in Wohnungen statt.

Rechtsgrundlage wurde 2016 geschaffen

Zuletzt hatte Strobl erklärt, dass künftig jede Polizeistreife in Baden-Württemberg mit einer Bodycam ausgerüstet werden solle. Deswegen hat das Land beim amerikanischen Unternehmen Axon 1350 Körperkameras im Gesamtwert von rund 1,8 Millionen Euro bestellt. Ausgeliefert werden sollen die Geräte ab Januar 2019.

Strobl hatte bereits 2016 die Rechtsgrundlage geschaffen für den Einsatz von Bodycams – und das Polizeigesetz erstmals novelliert. Generell dürfen die Polizisten die Kameras nur unter bestimmten Voraussetzungen einsetzen.

Grundlage Mit der Novellierung des Polizeigesetzes 2016 wurden auch die Vorgaben für den Einsatz von Bodycams rechtlich vorgegeben. Dabei gilt: Von einem Polizisten werden mit einer Körperkamera in einer Art Dauerschleife immer 60 Sekunden gefilmt und danach wieder überschrieben. Eine Aufnahme von mehr als 60 Sekunden ist nur dann zulässig, wenn dies zum „Schutz von Polizeibeamten oder Dritten gegen eine dringende Gefahr für Leib und Leben erforderlich ist“. (mis)

