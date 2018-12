Wer zahlt, bestimmt, was gepredigt wird. Nach diesem Motto werden in Deutschland bisher Moscheen finanziert. Der Großteil des Geldes kommt aus Erdogans Türkei und den ultrakonservativen Scheichtümern am Golf. Ihre Großzügigkeit erklärt sich aus dem Ziel, die muslimischen Glaubensbrüder in Europa vor westlichen Einflüssen zu bewahren.

Berlin Koalitionspolitiker für „Moscheesteuer" – Ausländischer Einfluss auf muslimische Gemeinden soll eingedämmt werden

Die Idee einer Moscheesteuer ist daher besser, als sie sich im ersten Augenblick anhört. Der deutsche Staat hat die fremden Geldgeber und deren fragwürdigen Einfluss viel zu lange hingenommen – mit Folgen, die allen Integrationsbemühungen zuwiderlaufen. Jeder Vorschlag, der diese Abhängigkeit beendet, ist ein guter. Dennoch: In dieser Frage ist Blauäugigkeit der falsche Ratgeber. Der Vorstoß darf keinesfalls darauf hinauslaufen, dass deutsche Finanzämter Steuern einziehen für Kräfte, die das Grundgesetz und seine Werte verteufeln. In einigen Fällen ist zu Recht Vorsicht angezeigt. Bei ihnen ersetzt das Finanzamt nicht die Kontrolle.