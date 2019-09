Am Ergebnis gibt es nichts zu beschönigen. Die GroKo-Parteien CDU und SPD haben in Sachsen und Brandenburg massiv verloren. Rekord-Verluste, wohin man blickt. Trotzdem kommt es nicht ganz so schlimm wie von vielen befürchtet.

Die AfD hat ihr Ziel, aus einer Landtagswahl in Deutschland erstmals als stärkste Kraft hervorzugehen, verfehlt. Recht deutlich sogar. Vielleicht auch, weil die Wahlbeteiligung so hoch war. Offenbar spürten viele Wähler im Osten, worum es an diesem denkwürdigen Sonntag ging – und dass es auf jede Stimme ankam.

Somit können in Sachsen wie auch in Brandenburg die bisherigen Ministerpräsidenten aller Voraussicht nach weitermachen, sofern sie die Grünen mit ins Koalitionsboot nehmen.

Potsdam SPD in Brandenburg klar vor AfD - Rot-Rot-Grün nicht ganz sicher Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem Michael Kretschmer in Dresden kann sein wichtigstes Wahlversprechen einhalten: Für eine Mehrheit im Landtag braucht er weder AfD noch Linke. Die CDU, das beweist Kretschmers Ergebnis, fährt in Zeiten wie diesen am besten, wenn sie sich im Wahlkampf klar von den Rechten abgrenzt und jegliche Zusammenarbeit ausschließt.

Auch in Brandenburg zeigt sich, dass die AfD an Grenzen stößt, wenn sie zu weit nach rechts rückt. Der Traum, die SPD zu überflügeln und auf Platz 1 zu landen, ist für sie erst einmal geplatzt. Und das, obwohl SPD-Mann Dietmar Woidke angesichts des trostlosen Zustands seiner Partei mit einem gewaltigen Klotz am Bein durch den Wahlkampf humpelte. Auch hier zeigt sich: Der Aufstieg der AfD mag viele Gründe haben, doch unaufhaltsam ist er nicht. Für die demokratische Mitte gibt es keinen Grund zur Kapitulation.