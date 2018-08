von Susanne Güsten, Istanbul

Ahmet hebt ein Handy auf, das vor ihm auf dem Tresen liegt. „Vor einem Monat hätte die Reparatur dieses Telefons noch um die 300 Lira gekostet“, sagt er. „Heute muss ich das Doppelte verlangen.“ Er lässt das Gerät wieder auf den Tisch fallen, auf dem Dutzende andere Handys auf neue Bildschirme oder Batterien warten, die Ahmet in seinem kleinen Laden in Istanbul einbaut. Bis vor Kurzem konnte Ahmet noch gut vom Reparatur-Geschäft leben, die Nachfrage war groß. Doch damit ist es jetzt vorbei. „Wenn das so weitergeht, muss ich den Laden dichtmachen.“

Der Spezialist in der Innenstadt der Metropole ist ein Opfer der Währungskrise, unter deren Druck die Lira zerbröselt. Innerhalb der letzten Woche hat die türkische Währung fast 25 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt, seit Jahresbeginn sind es mehr als 40 Prozent. Jeden Tag dreht sich die Spirale etwas schneller, und jeden Tag rückt für Ahmet die Pleite etwas näher. Die Ersatzteile für seine Handys kauft er in China und muss sie in Dollar bezahlen. Seine Kunden bezahlen ihn jedoch in Lira, und so muss Ahmet die Preise immer weiter erhöhen, um über die Runden zu kommen. Irgendwann können sich die Leute eine Reparatur nicht mehr leisten – und dieser Punkt ist bald erreicht, sagt Ahmet.

Wenn es nach den türkischen Behörden geht, sollte Ahmet sich solche pessimistischen Szenarien lieber verkneifen, denn er könnte sich strafbar machen. Der Lira-Absturz sei Teil eines Komplotts der USA gegen die Türkei, sagt Präsident Recep Tayyip Erdogan, der von einem „Wirtschaftskrieg“ spricht. Mit Verboten, Drohungen und Strafverfolgung geht Ankara gegen Bürger und Unternehmen vor, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollen, indem sie Lira in Dollar tauschen, oder die das Vorgehen der Regierung kritisieren.

Jeder, der die angeblichen „Angriffe“ durch Äußerungen oder Beiträge in den sozialen Medien unterstütze, riskiere eine Anklage, lässt die Istanbuler Staatsanwaltschaft die Bürger wissen. Bis zum Montagnachmittag gerieten fast 350 Nutzer sozialer Medien ins Fadenkreuz der Ermittler. Die Krise soll totgeschwiegen werden.

Erdogan selbst drohte allen Unternehmen, die mit dem Gedanken spielen, sich mit dem Ankauf von Dollar oder Euro gegen den Absturz der Lira abzusichern. Sollte eine Firma diesen Weg gehen, dann gebe es einen „Plan B und einen Plan C“, warnte der Staatspräsident am Wochenende. „Ein Netzwerk des Verrats“ sei am Werk, um der Regierung den Plan zur Beschlagnahmung von Kapital vorzuwerfen, beklagt sich Erdogan. Das werde nicht geduldet. Der Präsident will „Wirtschaftsterrorismus“ in Kommentaren in den sozialen Medien ausgemacht haben.

Mustafa Sönmez ist einer jener Kritiker, auf die Erdogan mit seinen Drohungen zielt. Der regierungskritische Wirtschaftsexperte hatte die Türken davor gewarnt, dass die Geldautomaten im Land womöglich bald den Dienst einstellen könnten. Prompt riefen regierungsnahe Medien die türkische Polizei auf, gegen den angeblichen amerikanischen Agenten vorzugehen. Er solle wohl als Kollaborateur im angeblichen „Krieg“ gegen die USA abgestempelt werden, sagt Sönmez dieser Zeitung. Bisher habe sich die Staatsanwaltschaft nicht bei ihm gemeldet. Eines steht für Sönmez aber fest: Die Krise lässt sich nicht stoppen, indem man die Wahrheit unterdrückt.

Die Türkei sei im Krieg, verkündet Verbandschef Nihat Tanrikulu, der die Überweisungszettel seiner Dollar-Aktion noch in der Hand hat. „Nein zum Dollar!“, ruft er aus. Die rund 300 Mitglieder seines Verbandes wollen auch weiterhin Dollar-Erlöse aus dem Export von Textilien, Lebensmitteln und anderen Produkten sofort in Lira umwandeln, um ihrem Land zu helfen.

Längst nicht alle Türken wollen dem patriotischen Beispiel folgen. Die Mitarbeiterin einer Wechselstube in der Nähe des Taksim-Platzes erzählt von Türken, die den umgekehrten Weg gehen und Lira in Dollar verwandeln, um ihre Ersparnisse vor der Geldentwertung in Sicherheit zu bringen. „Sie holen sich Dollar von den Banken und von uns“, sagt die Dame.

Es gibt aber auch Leute, die von der Talfahrt der Lira profitieren. Mehmet, ein Istanbuler Frisör, hat mehrere Türken aus Deutschland unter seinen Kunden, die dort Euro verdienen, in den Ferien in der Türkei aber Lira ausgeben. „Die leben jetzt hier in Saus und Braus“, sagt Mehmet. Ein anderer Händler erwartet einen neuen Ansturm westlicher Besucher im Land: „Die Türkei ist jetzt praktisch gratis zu haben.“ Und in einem feinen Istanbuler Einkaufszentrum drängen sich arabische Touristen vor Geschäften mit Luxusgütern.

