Ein grüner Kanzler: Spinnerei ist das längst nicht mehr. In Baden-Württemberg weiß man, dass die Grünen mit einem entsprechenden Spitzenkandidaten durchaus breite Bevölkerungsschichten ansprechen. Die Europawahl hat nun gezeigt, dass die Ökopartei bei der richtigen Themenlage auch bundesweit ganz nach oben gespült wird. Das kann sich allerdings auch schnell wieder ändern – dann wenn auf einmal nicht mehr der Klimaschutz im Vordergrund steht, sondern vielleicht die Altersarmut oder ein neues Wettrüsten in der Welt.

Dennoch kann man den Grünen jetzt schon beste Aussichten auf den Chefposten in der Bundesregierung in Zukunft attestieren: Dazu genügt ein Blick in die Altersstruktur ihrer Wähler. Bei allem, was jünger ist als 60, liegen die Grünen vorn oder zumindest gleichauf mit der CDU. Es ist anzunehmen, dass diese Wähler nicht zu CDU-Wählern mutieren, sobald sie ins Rentenalter kommen. Spätestens dann aber gehen der CDU die Stimmen aus.