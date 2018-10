Wer sich die Wahlergebnisse von CDU und SPD ansieht, fühlt sich unweigerlich an eine Lawine erinnert. Erst einmal ins Rutschen gekommen, sind sie nicht mehr zu halten und stürzen mit Tempo Richtung Tal. Der Absturz bei den Wählerstimmen setzt sich in Hessen fort und drückt sowohl CDU als auch SPD tiefer in die Sinn- und parteiinternen Richtungskrisen.

Doch während Ministerpräsident Volker Bouffier zwar gerupft, aber mit einer Mehrheit dasteht, hat es die Sozialdemokraten richtiggehend zerlegt. Sie kassieren das schlechteste Wahlergebnis in Hessen seit Bestehen des Bundeslandes und machen angesichts dieses Desasters nicht einmal mehr den Versuch, den Wahlabend schönzureden. Immerhin.

Doch wer glaubt, dass dieses Ergebnis unmittelbar auf die Parteien im Bund und damit auf die Große Koalition durchschlägt, der irrt. Weder Kanzlerin Angela Merkel hat Interesse an Neuwahlen noch Andrea Nahles. Die SPD-Chefin sogar noch viel weniger.

Denn eine SPD, die die Große Koalition platzen lässt, in die sie zuerst gar nicht eintreten wollte, dann aber doch mitmachte – das würden die Wähler nicht verstehen. Nahles und Merkel wissen, dass sie ein Urteil der Wähler in naher Zukunft schwer abstrafen würde – sie werden dieses Risiko also vermeiden, allen Untergangspropheten zum Trotz. In Berlin regiert künftig ein Trio der Wahlverlierer weiter, denn auch CSU-Chef Horst Seehofer hatte vor zwei Wochen bei der Bayernwahl große Verluste eingefahren.

Wie in Bayern sind auch in Hessen die Grünen die Nutznießer der Wählerwanderungen. Wieder einmal hat der realpolitische Kurs in einem Bundesland verfangen und die Menschen überzeugt. Die Grünen werden von den Menschen zunehmend als bürgerliche Alternative wahrgenommen – mehr noch als die Partei, die den Begriff „Alternative“ in ihrem Namen trägt, die AfD.

Die pendelt sich zwischen 10 und 13 Prozent ein und scheint nicht mehr zulegen zu können. Sie sitzt zwar jetzt in allen Landtagen der Republik, aber sie spricht nicht für das Volk, wie sie immer behauptet, sondern nur für einen kleineren Teil davon. Auch das ist ein Ergebnis.

