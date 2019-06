1. Die große Koalition kann sich doch noch auf etwas einigen.

Nämlich auf die Grundsteuer-Reform. Wie die im Einzelfall aussehen soll, kann leider noch keiner sagen. Jedes Bundesland macht sein eigenes Ding, lautet die Botschaft: Wem die Pläne von SPD-Finanzminister Olaf Scholz nicht schmecken, der darf einfach umgestalten.

Bild: Kay Nietfeld (dpa)

Man kann diese Art der Einigung salomonisch nennen. Sollte sie sich durchsetzen, kann die Groko allerdings auch gleich alle Entscheidungen den Ländern überlassen. Kein Wunder, dass die Koalitionäre die Entscheidungen zu Grundrente und Klimaschutz verschoben haben: Eine Bedürftigkeitsprüfung für die Grundrente in Bayern bei gleichzeitiger Grundrente für alle in Rheinland-Pfalz – das könnte zu erheblichen Verwerfungen führen in Deutschland. (rom)

2. Die Grünen werden sich von der Doppelspitze verabschieden.

Auch wenn Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck das momentan noch heftig bestreitet. Die Logik einer Bundestagswahl verlangt schlicht danach – und der werden sich letztlich auch die grünen Umfragen-Könige beugen müssen.

Die Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck (l) und Annalena Baerbock. | Bild: Kay Nietfeld (dpa)

Eine Partei, die Anspruch auf das Kanzleramt erhebt, sollte den Wählern auch mitteilen, wen sie gerne auf den Posten hieven würde. Denn ob Annalena Baerbock, Habecks Co-Chefin, oder der Messias der Grünen selbst künftig Deutschlands Regierungsgeschäfte führt, macht eben doch einen Unterschied. Es gäbe da natürlich noch eine andere Möglichkeit: Die Grünen behalten den Geschlechter-Proporz auch im Kanzleramt bei – und Männlein und Weiblein regieren Seit‘ an Seit‘. (rom)

3. Der Vatikan wird sich beim Zölibat bewegen.

Die Vorzeichen dafür stehen günstiger denn je. Denn schon im Oktober wird sich eine große Synode mit Bischöfen aus aller Welt in Rom treffen und darüber beraten. Das Thema der Konferenz ist vordergründig die pastorale Situation im Amazonas-Gebiet. Dort werden sehr viele Gläubige von wenigen Priestern betreut, die für kaum überschaubare Sprengel verantwortlich sind.

Unter Handlungsdruck: Kardinäle bei einer Zusammenkunft im Vatikan. | Bild: Gregorio Borgia (AP/dpa)

In diesem Gebiet im Norden von Brasilien wird etwas ausprobiert, was für die ganze katholische Kirche Schule machen könnte: Verheiratete Männer arbeiten als Priester – mit allen Rechten und Pflichten. Der Grund: Was am Amazonas recht ist, könnte auch in anderen Ländern billig sein. Papst Franziskus fördert diesen Weg. Er nennt ihn das „indigene Gesicht der katholischen Kirche“. (uli)

4. Wo die Sprache verroht, ist Gewalt nicht weit.

So sagte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter dem Eindruck des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Schon Jahre zuvor war der CDU-Politiker zum Opfer einer Kampagne von rechten Hassern und Hetzern geworden, weil er Merkels Flüchtlingspolitik gelobt hatte.

Sein Tod wühlt viele auf: Der ermordete Regierungspräsident Walter Lübcke. | Bild: Swen Pförtner (dpa)

Jetzt fand sich offenbar einer, der den Worten Taten folgen ließ: Der Mordverdächtige kommt aus einer Szene, die im Internet jahrelang eine regelrechte Hetzjagd auf Lübcke veranstaltete. Plötzlich sieht die Nation mit Schrecken, welches Gewaltpotenzial sich am rechten Rand aufgestaut hat. Und hat immer noch keine Idee, wie sich die Giftstreuer, Gewaltprediger und Anstifter im Netz stoppen lassen. Intoleranz zu tolerieren, führt jedenfalls nicht weiter. (dil)

5. Immer wenn das Southside beginnt, holen wir die Regenjacken raus.

Darauf kann man sich so sicher verlassen wie auf eine alte Bauernregel. Auch jetzt hat es sich wieder bestätigt: Am Mittwoch noch herrschte brütende Hitze. Am Donnerstag dann, als die ersten Camper auf dem Festival-Gelände anrückten, waren die Temperaturen schlagartig gefallen.

Nichts für wettersensible: Heute beginnt in Neuhausen ob Eck das Southside Festival. | Bild: Felix Kästle (dpa)

Regenjacken und Gummistiefel werden am Wochenende ziemlich sicher im Einsatz sein – bevor es in der nächsten Woche wieder heiß und trocken wird. Aber was wäre ein Southside-Festival ohne Schlammschlacht? Eben. Insofern handelt der Wettergott nur gerecht.

Problematisch wird es nur, wenn er zu sehr in Punk-Laune gerät und wie 2016 mit übermäßigem Unwetter das Festival verunmöglicht. Hoffen wir also auf zünftiges Rock-Wetter. (esd)

6. Frankreich sollte sich nicht auf seine Millionäre verlassen.

Das wird deutlich, wenn man auf den aktuellen Spendenstand für den Wiederaufbau der im April fast abgebrannten Notre-Dame schaut.

Wer zahlt? An der Parise Kathedrale Notre Dame beginnt der Wiederaufbau. | Bild: THOMAS SAMSON (AFP)

Nach der Katastrophe meldeten sich Unternehmen und Milliardärsfamilien aus dem ganzen Land und versprachen Millionen für den raschen Wiederaufbau der Kirche. Doch bis jetzt sind laut dem französischen Kulturminister Franck Riester von den angekündigten 850 Millionen Euro lediglich 80 Millionen eingegangen. Da ist noch Luft nach oben.

Die Hoffnung, dass doch noch genügend Geld zusammenkommt, ist jedenfalls noch nicht gestorben. Der Erzbischof von Paris, Michel Aupetit zeigt sich zuversichtlich: „Wir glauben, dass die Spenden kommen werden, man muss den Leuten vertrauen.“ (dba)