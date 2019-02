„Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sollte in der Lage sein, seinem Marine-Nachwuchs ein Segelschulschiff zur Verfügung zu stellen.“ Das hat der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels geäußert. Er hat Recht damit. Zur Kostenexplosion bei der Sanierung des Schiffes hätte es nicht kommen dürfen. Sie wäre zu verhindern gewesen, wenn man von Anfang an – bei einem 61 Jahre alten Dreimaster eigentlich selbstverständlich – alle Eventualitäten einkalkuliert hätte. Hätte, wäre. Jetzt ist die Sanierung so weit vorangeschritten, dass es einem Skandal gleichkäme, das Schiff abzuwracken oder zum Museum zu machen. Die Gorch Fock gehört aber noch aus einem anderen, wichtigeren Grund aufs Meer. Sie ist nicht nur das älteste bewegliche Gut der Bundeswehr, sondern auch ein Stück bundesdeutscher Geschichte. Auch der uns lange vertraute 10-Mark-Schein trug ihr Bild.

Meinung Die Gorch Fock ist ein teurer Oldtimer. Dabei hat die Bundeswehr ganz andere Sorgen und Defizite. von Uli Fricker

Tausende von Marineleuten lernten über die Jahrzehnte hinweg das seemännische Handwerk von der Pike auf. In die Wanten zu steigen, die Segel zu setzen oder zu reffen – ja, das ist mühsam und nicht ungefährlich. Aber hier reift der Matrose zum Seemann und künftigen Verantwortungsträger heran, hier wird der Teamgeist handgeschmiedet, hier trennt sich Spreu vom Weizen.

So ist die Gorch Fock ein Anker für Mannschaftsgeist in der Bundeswehr und ein Werbeträger in Zeiten fehlender Freiwilliger obendrein. Alles zu teuer? Für die Sanierung kann man auch zwei Eurofighter kaufen. Ob die wichtiger sind, entscheide jeder selbst.