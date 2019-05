Klar ist Klimaschutz auch eine Generationenfrage! Wie sollten denn die Menschen, die jahrzehntelang unbekümmert auf Kosten der Jüngeren fossile Brennstoffe rausgeblasen haben, jetzt eine CO2-Steuer gut finden? Zu ihrer Entlastung sei gesagt: Die Älteren stehen seit Langem im Berufsleben und haben jede Menge Steuern gezahlt. Wenn nochmal etwas auf Öl und Sprit draufgesattelt wird, fühlen sie sich zur Recht geschröpft.

Dass 18-Jährige eine CO2-Steuer gutheißen – wen kann das wundern? Sie zahlen nicht fürs Heizöl, fahren kein oder kaum Auto und kennen praktisch keine direkten Steuern. Pendler dagegen dürfen sich ärgern, wenn der Sprit für ihren umweltfreundlichen Kleinwagen genauso hoch belastet wird wie der für einen teuren schweren Blechhaufen. Wer schnell etwas fürs Klima tun will, sollte daher Offroader ausbremsen: Etwa durch eine fünffach erhöhte Kfz-Steuer plus Einfahrverbote in Innenstädte. Bisher ist nur der Diesel der Buhmann. Höchste Zeit, das zu ändern.