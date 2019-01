von Michael Schwarz, Stuttgart

Die FDP hat sich gut präsentiert. Inhaltlich setzt die Partei die richtigen Akzente. Die EU soll gestärkt werden, inklusive einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Richtig. Nur so kann der alte Kontinent gegenüber den USA, China und Russland bestehen – wirtschaftlich und militärisch.

Auch will sich die FDP thematisch breiter aufstellen. Dies hat Christian Lindner in Stuttgart klar gemacht. Dass die Liberalen jetzt auf einmal im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes punkten wollen, ist aber nicht wirklich glaubwürdig. Das Thema gehört nicht zum Grundsortiment der Liberalen. Hier will man wohl den Grünen, die sich schon seit geraumer Zeit im Höhenflug befinden, einige Wählerstimmen wegnehmen. Ob dies gelingt, ist fraglich. Denn im Zweifel entscheiden sich Wähler erfahrungsgemäß lieber für das Original. Auf diesem Feld müssen die Liberalen erst einmal fundierte Konzepte vorlegen. Das Dreikönigstreffen hat also gezeigt, wo noch Hausaufgaben zu erledigen sind.