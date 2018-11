Es ist noch nicht lange her, da war konservativ ein gehobenes Schimpfwort für ganz bestimmte Menschen. Wer konservativ genannt wurde, galt als rückständig, engstirnig, beschränkt. Konservativ stand für provinzielle Scheuklappen und für Menschen, die noch nie etwas von Buddha gelesen oder noch keinen Fuß in ein Flugzeug gesetzt hatten. Konservativ zählt noch immer zu den meistbenutzten Worten im Magazin „Spiegel“. Dort wurde die gesamte Kohl-Ära unter dieser einschüchternden Rubrik verbucht. Der Spiegelleser und mit ihm das gesamte Milieu links der Mitte hatte im K-Wort einen zuverlässigen Gegner, an dem man sich mit scheinbarer Überlegenheit abwetzen konnte.

Diesen tölpelhaften Gegner mit der deutschen Zipfelmütze gibt es nicht mehr. Eines der überraschendsten Bücher des Herbstes räumte mit dem Klischee vom Ewiggestrigen auf. Winfried Kretschmann hat es geschrieben; neben der zeitraubenden Arbeit als Ministerpräsident findet er offenbar genug Zeit, um seine Gedanken zu sammeln. Der Titel „Für eine neue Idee des Konservativen“ ist eindeutig: Dem Grünen-Politiker geht es um nichts weniger, als das Konservative mit der Ökologie zu verknüpfen. Es ist kein verfluchtes Ländchen mehr, sondern ein sprießendes Areal mit Zukunft. „Grün ist das neue Schwarz“, hieß es in ersten Reaktionen auf Kretschmanns Wurf.

Einige Exemplare des neuen Buches «Worauf wir uns verlassen können» von Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). | Bild: Christoph Schmidt (dpa)

Grün... und konservativ?

Auf viele seiner Parteifreunde muss das Buch wie Verrat wirken. Konservativ waren bisher die anderen, es war eine Vokabel der Abgrenzung, eine Umschreibung für den Lieblingsgegner der CDU und alles, was noch weiter rechts ist. National-konservativ? Igitt. Und nun bekennt sich der prominenteste Grüne seit Joschka Fischer dazu. Wie konnte das passieren?

Zu Kretschmanns Buch gibt es eine gute Geschichte, die alles auf tröstliche Weise aufklärt. Sie geht so: Alexander Dobrindt von der CSU hatte zu Beginn des Jahres eine „konservative Revolution“ gefordert. Das war vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen, als beide Lager – Union hier und SPD da – die Pflöcke für die Gespräche einschlugen. Dobrindt wollte einen solchen Pflock in den Boden rammen, blieb die inhaltliche Füllung allerdings immer schuldig. Was der CSU-Mann als hohle Phrase hinterließ, füllte Kretschmann mit Leben. Und füllte Seite um Seite.

Hannah Arendt hat wie keine andere das Denken von Winfried Kretschmann geprägt. Die jüdische Philosophin, hier als Studentin mit 21 Jahren, zog die Lehren aus der NS-Zeit und ihren totalitären Lehren. Dem setzte sie das "Zusammensein der Verschiedenen" entgegen: als Faustformel. | Bild: akg-images (Archiv)

Konservatismus als „Prinzip der guten Mitte“

Er beschreibt eine konservative Idee, die nichts Staubiges mehr an sich hat. Für ihn ist Konservatismus „das Prinzip der guten Mitte“ und damit etwas, was sich für die Praxis hervorragend eignet. Dabei bekennt er sich ausdrücklich zu dem Soziologen Max Weber. Dieser fordert schon vor 100 Jahren für öffentliches Handeln „Augenmaß und Mitte“ ein. Ohne das ginge es nicht, stimmt ihm Kretschmann zu. Das Konservative ist bei ihm zutiefst praktisch, es hat nichts mehr von den alten ideologischen Masken an sich. Es dient ihm als Zukunftsformel, mit der man verschiedene Ansätze versöhnen kann.

Seine Entdeckung: Konservativ ist keine bestimmte Richtung, es ist keiner Partei in dieser Eindeutigkeit zuzuweisen. Der schreibende Politiker charakterisiert es als „Klammer jenseits des Rechts-Links-Schemas“. Es bedeutet den Rückgriff auf Bewährtes, das Festhalten an Strukturen, die funktionieren. In diesem Sinne findet man in den meisten Parteien konservative Muster.

Max Weber ist einer der Pioniere der Soziologie. Kretschmann lernt bei ihm die drei wichtigen Eigenschaften von Politik: Leidenschaft zur Sache, Verantwortungsgefühl und distanziertes Augenmaß. | Bild: akg-images (

Umgekehrt ist die CDU keine rein konservative Partei. Erst 1978, also drei Jahrzehnte nach der Gründung, nahm die größte deutsche Partei dieses Attribut ins Programm auf. Davor war die CDU christlich, sozial, liberal, nur nicht konservativ. Die CSU mit dem Urviech Franz Josef Strauß an der Spitze hatte konservativ schon zehn Jahre früher in das Portfolio gepackt. Das war Strauß wichtig – auch im Vorgriff auf straff rechte Bewegungen, die Jahre später entstehen sollten und denen man nicht das Feld überlassen wollte.

Kretschmanns größter Kunstgriff: Er verknüpft das Wertkonservative mit dem grünsten aller grünen Gedanken: der Ökologie. Dazu bedarf es keiner Akrobatik, auch wenn es von außen so scheint. Konservativ meint Bewahren, und das Bewahren der Welt und Umwelt ist urgrünes Anliegen. Kretschmann schildert, wie er während des heißen Sommers seine Sätze zu Papier brachte und sich überlegte, wie die Erd­erwärmung zu bremsen ist. Mehr erneuerbare Energie, E-Autos, öffentliche Verkehrsmittel. Hier geht die Philosophie schnell in die Tagespolitik über. Und so ist es auch gemeint.

Franz Josef Strauß (+1988) entdeckte das Konservative erst 1968 fürs Programm der CSU, die CDU folgte ein Jahrzehnt später. Kretschmann versucht ähnliches; er entdeckt in seinem Buch "Worauf wir uns verlassen wollen" die Stärke eines modernen Konservatismus | Bild: Heinz Wieseler (dpa)

Kretschmann und die Philosophie

Zur Philosophie hat der schwäbische Grüne ein enges Verhältnis. Aus grauen Vorzeiten, in denen er Ethik unterrichtete, sind ihm viele Denker bestens vertraut. Seine Vorlieben entfaltet Kretschmann auch in seinem Buch über das das Konservative. Platon wird ihm zum Gewährsmann dafür, dass sich bereits die Antike um erodierende Böden sorgte und sich über Nachhaltigkeit den Kopf zerbrach. Den Soziologen Ralf Dahrendorf findet er einen liberalen Fürsprecher des Nationalstaats, zu dem sich Kretschmann – ziemlich überraschend – bekennt. Als Rahmen für staatliches Handeln sei eine Nation kaum zu ersetzen, das „einzige Domizil der repräsentativen Demokratie, das bisher funktioniert hat“, wie Lord Dahrendorf zitiert wird.

Die Kronzeugin in diesem Band ist freilich eine Frau. Hannah Arendt (1906 bis 1975), die Haus- und Hofdenkerin des Mannes aus Sigmaringen-Laiz. Es gibt kaum ein Interview, in dem er nicht auf diese Politologin Bezug nimmt. Die Heidegger-Schülerin ging 1933 wegen ihrer jüdischen Wurzeln ins US-amerikanische Exil, wo sie auch starb. Für Winfried Kretschmann war Arendt wie ein Anker in die Freiheit: Als er sich als Student von ultralinken Gruppen löste, fand er in ihren Schriften die Hilfe zum Ausstieg. Arendt beschreibt, wie sich eine bunt gemischte Gesellschaft zusammenraufen kann, wenn sie dazu bereit ist. „Das Zusammensein der Verschiedenen“ nennt die emigrierte Philosophin einen Staat, dessen Bürger nicht homogen sind, weil sie viele Herkünfte haben.

Ralf Dahrendorf war von Haus aus bei der FDP, die er später verließ. Kretschmann schätzt den Soziologen Dahrendorf für seine Bewertung des Nationalstaats. Dieser sei besser als sein Ruf und diene als gut arbeitendes Gehäuse für eine Demokratie. | Bild: Erwin Elsner

Idealismus oder Realpolitik?

Wie viel Idealismus steckt hinter Kretschmanns Zeilen – und wie viel Berechnung? Hier schreibt ja nicht nur ein Philosoph in seiner schwäbischen Klause, sondern ein Politiker mit Kalkül. Einer, der seine Version grüner Realpolitik für die Zukunft festschreiben will, um die Exzesse des Fundamentalisten-Flügels in Zukunft zu verhindern.

Natürlich soll die Schrift auch in die Partei hineinwirken. Wenn die Grünen tatsächlich auf dem Weg zur Volkspartei sind, dann brauchen sie breite bürgerliche Kreise – die konservativ sind, ohne es auszusprechen. Die Neue Zürcher Zeitung nennt dieses Lebensgefühl „grüne Bourgeoisie“. Sie bietet ein anderes Bild als in den Anfängen in den früher 80ern. Damals boten die Parteien ein Sammelbecken für Spontis, ehemalige Hausbesetzer, Tierschützer, Pazifisten, besorgte Christen. Die Wähler von damals sind heute in Rente oder Pension. Sie haben Häuser gekauft und sich etabliert, auch als Teil der Bildungsschicht mit breit gestreuten Interessen. Sie sind Bürger. Darauf zielt Kretschmann.

Blass ist seine Analyse, wenn es um das Kapitel Einwanderung geht. Sei es aus Rücksichtnahme auf die eigenen Zwänge im Regierungsamt, sei es, um neue Konflikt zu vermeiden: Die großen Veränderungen seit dem Sommer 2015 werden flüchtig abgehandelt. Dabei haben viele Deutsche diese Wochen als dramatische Veränderung erlebt. Der Journalist Ulrich Greiner schreibt: „In jenem September 2015 hat der deutsche Staat die Schutzfunktion für seine Bürger entweder nicht wahrnehmen wollen oder nicht können, was in jedem Fall ein folgenreiches Versagen gewesen wäre.“

Konservatismus als Antwort auf Kontrollverlust

Greiner hat das derzeit spannendste und beste Buch über das Thema geschrieben. Seine „Bekenntnisse eines Konservativen“ (2017) überschreibt er mit dem Wort „Heimatlos“. Damit bringt er ein hartnäckiges Gefühl auf den Punkt, das der Landesvater Kretschmann milde ausspart und sich und seinem Anliegen die größte Schwäche einhandelt.

Denn die Folgen der wilden Einwanderung sind mit den Worten „Integration als Herausforderung“ mehr umschrieben als wirklich erfasst. Vielmehr wurde das Lebensgefühl vieler Bürger ab 2015 beschädigt. Sie verloren an Sicherheit. Sie erkennen ihr Umfeld nur schwer wieder, in dem sie bisher wie selbstverständlich zuhause waren. Sie wollten etwas bewahren und erhalten, was nun verschwunden scheint. Diese zutiefst konservative Haltung wurde auch von den Grünen erst ignoriert und dann belächelt. Ein Fehler, wie sich jetzt herausstellt, wenn man das Wahlverhalten betrachtet.

Dieser Kontrollverlust spielt bei Greiner eine große Rolle. Dieser Verlust untergräbt das Gefühl des Wohlseins und der Selbstgewissheit, was das Leben in Deutschland bisher so vertraut machte. Kretschmann klammert den Punkt aus. Das ist die Achillesferse seiner sonst gelungenen Betrachtung.

Konservativ? Was haben Konserven im Supermarkt und Konservative in der Politik gemeinsam? Sie wollen etwas Wertvolles aufbewahren. Nichts anderes meint konservativ: Gutes retten und pflegen, um es eines Tages weitergeben zu können. Das schließt fortschrittliche Gedanken und Techniken nicht aus, wenn sie nur der Sache dienen. (uli)