Kein Kohlestrom, kein Atomstrom, aber auch keine verspargelten Landschaften und bloß keine Erhöhung des Strompreises: So stellt sich manch einer die Zukunft der deutschen Energiegewinnung an. Das ist ein kühner Wunschtraum. Ob wir ihn umsetzen können hängt aber nicht nur von der Politik ab – sondern von uns selbst.

Wer zum Beispiel, aus Trotz gegen "EU-Bürokratie" oder was auch immer, noch zwei Schubladen voll mit 75-Watt-Glühbirnen im Keller hat und sich in deren stromfressenden Licht noch auf Jahrzehnte sonnen will, hat die Energiewende nicht verstanden.

Die fängt nicht bei Windrädern in der Nordsee an – also schön weit weg – sondern beim Energiesparen in der eigenen Wohnung. Oder mit der Stromgewinnung auf dem eigenen Dach, mit einer Photovoltaik-Anlage. Hier sind doch die Kommunen gefragt – die diese Anlagen so oft es geht zur Vorschrift machen sollten. Das gilt auch für die zigtausenden ungenutzten Flachdächern deutscher Industriegebäude.

Rotoren im Vogelschutzgebiet?

Was nicht funktionieren wird: Die Energiewende an Standorten politisch durchzusetzen, wo sie der Natur klar schaden. Windräder in Vogelschutzgebieten sind Unsinn und Mais-Monokulturen ohnehin. Solche Fehlentwicklungen gefährden die Zustimmung zur Energiewende und damit das Projekt an sich. Wer allerdings seinen stromschluckenden Kühlschrank aus den 70ern noch betreibt und daneben seine Kilowattstunden verschlingende Waschmaschine aus den 80ern stehen hat, kann sich auch darüber nicht beschweren – und über steigende Strompreise auch nicht.

Rechnung an die falschen

Dass diese kommen werden, wird kaum zu verhindern sein. Das Bittere: Bezahlen werden sie ausgerechnet die Generationen, die in einer Welt leben müssen, die durch die billige Kohle- und Atomenergie der Vergangenheit beschädigt wurde.