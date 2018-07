Ein Politiker darf anecken. Ein Politiker darf Kompromisse eingehen. Ein Politiker darf sich jedoch nicht in die Lage bringen, dass die Wähler den Kopf über ihn schütteln. An diesem Punkt ist Horst Seehofer angelangt: Ein derartiges Chaos hat die Bundesrepublik selten erlebt. Es fügte nicht nur der CSU, sondern auch der CDU massiven Schaden zu. Weder der Innenminister noch die Kanzlerin konnten die Dinge so weitertreiben lassen.

Diese Einsicht zwang nun doch beide Seiten, sich zu bewegen. Merkel zahlt einen hohen Preis für den lieben Frieden mit der Schwesterpartei. Mit ihrem Ja zu Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze kommt sie der CSU weit entgegen. Faktisch sperrt sich die Kanzlerin damit nicht mehr gegen die Forderung aus Bayern, Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, zurückzuweisen. Ein Nein wäre auf ein Ende der Fraktionsgemeinschaft und damit der großen Koalition hinausgelaufen.

Eine andere Frage ist, ob die SPD mitspielt. Transitzentren sieht der Koalitionsvertrag nicht vor. Die Sozialdemokraten sind damit im Zugzwang. Bleiben sie bei ihrer Haltung, verlagert sich der Streit nur: Die CSU gibt dann Frieden, dafür ist die SPD in Aufruhr.

