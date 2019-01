Herr Giegold, steuert Europa 2019 auf seinen Untergang zu?

Nein. Zugegeben, Europa ist in schwerem Fahrwasser, aber die Bürger und die Mitgliedstaaten haben es in der Hand, aus der Krise ein stärkeres Europa zu machen anstelle eines schwächeren.

Wie soll das gelingen?

Das Entscheidende ist, dass wir ein Europaparlament bekommen, in dem die, die es stärker machen und verändern wollen, eine Mehrheit haben. Die haben wir bisher allerdings nicht, sondern im Grunde eine Große Koalition wie in Berlin, die bisher Vieles aufgehalten hat. Es geht darum, dass Europa die großen Fragen des Klimaschutzes, einer nachhaltigen Agrarpolitik, der Besteuerung der großen Unternehmen, aber auch Herausforderungen wie den Frieden in der Welt und die Sicherheit entschlossen angeht. Für diese Veränderungen braucht es Mehrheiten.

Gibt es noch einen Exit vom Brexit oder rast Großbritannien ungebremst auf einen ungeordneten Austritt zu?

Die Briten haben es in der Hand, ihr Schicksal selbst zu bestimmen: Die Demonstrationen für eine zweite Abstimmung waren beeindruckend. Aber das alleine reicht nicht, um den Brexit aufzuhalten. Den Briten wird in immer größerer Klarheit bewusst, dass sie bei der ersten Abstimmung hinters Licht geführt wurden: Ihnen wurde ein Brexit versprochen, den es gar nicht geben kann. Ich sehe aber nicht, dass es einen völlig ungeregelten Brexit geben wird.

Warum nicht?

Der Druck auf die Politik, etwas Besseres zu liefern, wird enorm groß sein. Und ich hoffe, dass daraus etwas Konstruktives entsteht. Allerdings werden die Folgen eines ungeordneten Austritts wie Arbeitslosigkeit und Lieferstopps ihre politische Kraft erst entfalten, wenn sie konkret werden.

Wie gut ist die EU auf das Szenario eines ungeordneten Austritts vorbereitet?

So gut man das eben kann. Wir sind vorbereitet, aber es wird deutlich werden, wenn der Austrittsvertrag tatsächlich nicht beschlossen wird. Vorbereitet zu sein, das heißt normalerweise, dass das Essen auf dem Tisch steht, wenn die Gäste kommen. So kann man den Brexit aber nicht vorbereiten. Er wird in jedem Fall ein schädlicher Prozess bleiben: Je ungeregelter der Austritt, desto größer der Schaden. Um es ganz deutlich zu sagen: Die Verwandlung von Scheiße in Gold ist bisher immer gescheitert.

Wie hart wären die Konsequenzen?

Das Haushaltsloch wäre noch das Geringste. Die unterbrochenen Lieferketten behindern die Wirtschaft direkt. Es müssten wieder volle Zollabwicklungsverfahren eingerichtet werden, mit allen damit verbundenen Problemen für Import und Export. Die Investitionssicherheit wird nachhaltig verschlechtert. Das lässt sich alles nicht seriös quantifizieren.

Muss sich Deutschland Sorgen machen?

Unsere Aufgabe in Deutschland ist es jetzt nicht, uns verrückt zu machen. Wir brauchen faire Vereinbarungen mit Großbritannien, können aber auch nicht alle Extrawürste braten. Der von der EU ausgehandelte Ausstiegsvertrag ist fair. Aber er ist eben nicht das, was die Brexit-Befürworter vor der Volksabstimmung versprochen haben. Die gleichen Vorteile wie bei einer EU-Mitgliedschaft außerhalb der Europäischen Union kann es nicht geben. Das wäre absurd.

Die EU wollte sich bis zum Austritt Großbritanniens reformieren und stärker aufstellen. Ist dieses Ziel nicht völlig verfehlt worden?

Ja, das kann man wohl so sagen. Die zentrale Frage war die Reform der Eurozone. Die geplante Vertiefung und Reform ist zu einem Nichts zusammengeschmolzen. Auch weil die Große Koalition in Deutschland lange keine Position bezogen hat und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Vorstoß für eine Vertiefung der Eurozone hat hängen lassen.

Großbritannien galt lange als Blockierer unter den EU-Mitgliedstaaten. Zu Recht?

Erst mal muss man vorsichtig sein, das Schild Blockierer umzuhängen. Bei einigen Fragen waren die Briten schwierig. In anderen Fragen verhalten sie sich neutral, beispielsweise bei der Eurozonenreformen, die sie auch als Nichtmitglied ohne Weiteres hätten blockieren könnten. Beim Klimaschutz waren sie eher Antreiber und die deutsche Bundesregierung stand auf der Bremse. Auch deshalb wollen wir die Europawahl zur Klimawahl machen. Wir können nicht noch mehr Zeit verlieren!

Eine neue Blockade hat sich dafür im Osten formiert. Wie erklären Sie sich das?

Die Regierungen der vier Viségrad-Staaten (Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, A.d.R.) sind in der Tat ein großes Problem. Es ist erschreckend, dass dort nicht nur populistische Regierungen wie in Polen und Tschechien, sondern auch sozial- und christdemokratische Regierungschefs regieren und trotzdem einen solch europaskeptischen Kurs fahren. Aber man darf auch hier nicht ein ganzes Land verurteilen. Junge Leute gehen mit Europafahnen auf die Straße. Es sind Teile der politischen Eliten, die die Leute auf die Bäume treiben.

Hat die EU ihre Daseinsberechtigung der einstigen Friedenssicherung auf dem Kontinent verloren und jetzt ein Identitätsproblem?

Nein, das würde ich nicht sagen. Die Friedensfrage ist auch auf unserem Kontinent so aktuell wie je. Wer nicht erkennt, welche Gefahren der aufkommende Nationalismus birgt, hat aus der europäischen Geschichte nichts gelernt. Die Friedensmission ist nach wie vor die Kernmission der EU.

Wie handlungsfähig ist die Gemeinschaft eigentlich mit dem drohenden Haushaltsloch von etwa einer Milliarde allein in diesem Jahr, sollte es zum ungeordneten Austritt Großbritanniens kommen?

Wie auch Haushaltskommissar Günther Oettinger zurecht betont hat: Wir brauchen in zentralen Bereichen auch ohne die Briten mehr europäische Investitionen. Am besten finanzieren wir das durch europäische Steuern, die den EU-Haushalt unabhängiger machen und die Mitgliedsländer entlasten. So kann eine Steuer Treibhausgasemissionen, auf Plastik und auch die Bekämpfung des Steuerdumpings Gemeinschaftsinvestitionen finanzieren und gleichzeitig Gutes bewirken.