von Mario Wössner

Die amerikanische Johns Hopkins University in Baltimore ist die zentrale Informationsstelle für die Coronakrise, die von den Gesundheitsbehörden vieler Länder und von Medien zur Darstellung der Verbreitung von Covid-19 genutzt wird. Sie zeigt auf ihrer Homepage eine Weltkarte, auf der die Coronavirus-Infektionen aller Länder der Erde in Echtzeit aktualisiert werden. Doch was für eine Universität ist das, auf die sich so viele berufen?

Die Nummer 1 im Krankenhaus-Ranking

Die Universität wurde 1876 gegründet und nach dem Geschäftsmann Johns Hopkins benannt, der zu ihrer Gründung sieben Millionen US-Dollar besteuerte. Heute zählt sie zu den besten Universitäten weltweit. Insbesondere die Klinik der medizinischen Fakultät, das Johns Hopkins Hospital, steht im jährlichen Krankenhaus-Ranking des Wochenmagazins U.S. News & World Report seit etwa 20 Jahren auf Platz Eins in den USA. Zu ihren Absolventen gehören 37 Nobelpreisträger und Berühmtheiten wie Milliardär Michael Bloomberg und der ehemalige US-Präsident Woodrow Wilson. Finanziert wird sie durch den Staat und private Spender.

Automatisches Sammeln, individuelles Bewerten

Im Gegensatz zum Robert-Koch-Institut, das die Fallzahlen in Deutschland zusammenträgt, ist die Johns Hopkins University keine staatliche Behörde, sondern eine private Universität. Für die Coronakrise wurde im Januar durch Forscher das Coronavirus Resource Center eingerichtet, in dem automatisch einlaufende Daten über Corona-Infektionen und -tote aus mehreren Quellen durch Experten für öffentliche Gesundheit, Infektionskrankheiten sowie Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr verarbeitet und online dargestellt werden.

Zu den Quellen gehören die WHO, verschiedene nationale Behörden, lokale Medien und Twitteraccounts von Organisationen. Dadurch ist die Universität anders als das RKI nicht auf die Bestätigung von Coronafällen durch staatliche Behörden angewiesen und hat immer die aktuellsten Fallzahlen auf ihrer Homepage.