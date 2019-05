Herr Patzelt, wie eng sind AfD und FPÖ miteinander verbandelt?

Wie eng sie organisatorisch verbandelt sind, weiß ich nicht. Aber es gab und gibt Treffen der führenden Leute beider Parteien. Man empfindet sich als Teil einer gleichen Bewegung, die sich gegen etablierte Parteien positioniert und gegen eine Politik, von der man den Eindruck hat, sie führe nicht mehr zu Wohlstand und Sicherheit. Darin sind AfD und FPÖ Brüder im Geiste.

Was unterscheidet die Parteien voneinander, was verbindet sie?

Die FPÖ ist die Partei des „dritten Österreich“. Seit je findet sich das Christlich-Konservative in der ÖVP wieder, das Sozialistische und Sozialdemokratische in der SPÖ, und schließlich das Deutsch-Nationale in der FPÖ.

Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, spricht während einer Pressekonferenz. Nach dem Ende der rechtskonservativen Koalition in Österreich wegen eines Skandal-Videos erhöhen die FPÖ und die Opposition den Druck auf Bundeskanzler Sebastian Kurz. | Bild: Roland Schlager

Das deutsch-nationale Österreich?

Ja, das sind jene Österreicher, die sich als Teil der deutschen Kulturnation empfanden und nach dem Ende der Monarchie Teil der deutschen Republik sein wollten. Diese Leute vertrat immer schon die FPÖ. Dementsprechend finden sich in ihr unter Akademikern deutsch-patriotische Burschenschafter, und allgemein in der Bevölkerung solche Leute, die auf der rechten Seite des politischen Spektrums stehen.

War die FPÖ einmal anders als heute?

Sicher. Sie hat einen recht mäandernden Kurs durchgemacht. In der Koalition mit der SPÖ hatte sie sogar fortschrittlichere als nur national-liberale Züge. Unter Haider hat sich die FPÖ dann rundum populistisch entwickelt, und nach Popularitätsverlusten durch das Mitregieren unter dem ÖVP-Kanzler Schüssel kam die heutige Strache-FPÖ zustande.

Österreich Hauen und Stechen in Österreich Das könnte Sie auch interessieren

Wie ist das bei der AfD?

Die AfD hat eine völlig andere Prägung. Sie begann als eurozonenkritische Partei, wurde aber damals schon als „sehr rechts“ etikettiert. Das hat dann viele Rechte als Wähler zu ihr gezogen, nämlich als Alternative zum Establishment. Und nachdem die AfD sich im Sommer 2015 als Pegida-Partei aufgestellt hatte, wurde sie zur zentralen Partei des deutschen Rechtspopulismus. Dort finden sich nicht nur jene wieder, die sich zuvor etwa bei der NPD heimisch gefühlt haben, sondern auch viele, denen die CDU zu mittig oder grün geworden ist.

Welche Schnittmengen gibt es zwischen beiden?

Die wichtigste Schnittstelle ist das Aufbegehren gegen die etablierte Politik, und ein ganz besonderer Kristallisationspunkt ist dabei alles, was mit Migration, Identitätspolitik oder der Rolle des Nationalstaats zu tun hat.

Gibt es klare Unterschiede?

Ja. Sie liegen darin, dass in der FPÖ die Verbindungen zum rechtsradikalen Rand mit größerer Selbstverständlichkeit gepflogen werden als bei AfD. Dort herrschen große Spannungen zwischen Alt-CDUlern und Alt-Rechten. Bei der FPÖ ist da der Übergang recht nahtlos.

Welche Auswirkungen hat der Skandal auf die bevorstehenden Europawahlen?

In Österreich könnte die Stimmenzahl der FPÖ zurückgehen. Auch für die AfD, welche eng mit der FPÖ zusammengewirkt hat und gerne die Gleichgesinntheit beider Parteien vorzeigte, könnte das Auswirkungen haben. Die AfD täte deshalb gut daran, eine Brandmauer hochzuziehen. Aber sich von der alten FPÖ-Führung zu distanzieren und glaubhaft zu machen, dass Ähnliches in der AfD niemals vorkommen könnte, ist nun einmal schwierig. Also hat sich die AfD für eine andere Strategie entschieden: Sie verbreitet, es handele sich bei dem Skandal um ein abgekartetes Spiel, bei dem Strache unter Verletzung wichtiger Rechtsvorschriften eine Falle gestellt worden sei; und deshalb würde oder müsse dieser letztere Skandal jene, die einen Gegenpunkt zur etablierten Politik setzen wollten, erst recht motivieren, fortan die AfD zu wählen. Der Praxistest am 26. Mai wird es zeigen.

Die AfD plant ein Bündnis mit der FPÖ im Europäischen Parlament. Könnte die AfD sich noch distanzieren?

Es sind Spitzenpolitiker gewesen, die sich skandalös verhalten haben. Deshalb kann nach deren Abgang die AfD argumentieren, dass sich die FPÖ personell neu aufgestellt habe. Und wenn sie eine starke Fraktion im EP haben will, dann kann die AfD einfach nicht beliebig streng bei der Auswahl von Bündnispartnern sein. Beide Parteien stehen sich ohnehin in vielen Dingen sehr nahe, und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass die Fraktion platzt.