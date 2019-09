Zum Weltbild der AfD gehört die Behauptung, sie vertrete das Volk – anders als die etablierten Parteien, die den wirklichen Problemen der Wähler angeblich aus dem Weg gehen. Bei den Wahlen im Osten legten die Rechtspopulisten noch eins obendrauf und gaben sich als die wahren Erben der Bürgerrechtsbewegung in der DDR aus. „Wir sind das Volk!“ oder „Vollende die Wende“ hieß es auf den Plakaten. Dreister kann man die Geschichte des Mauerfalls kaum verdrehen.

Die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg sagen anderes. Die AfD hat in beiden Ländern zwar kräftig zugelegt und bringt die Regierungsparteien in schwere Bedrängnis. Von einer Mehrheit ist sie aber weit entfernt. Selbst im Osten haben drei von vier Wählern gegen sie gestimmt. Parteichef Meuthen täuscht sich deshalb: Wer allenfalls ein Viertel Volk vertritt, kann wohl kaum Volkspartei sein. Mit ihrer Verengung auf wenige Aufreger-Themen wie die Flüchtlingsfrage wird die AfD so schnell auch keine werden.