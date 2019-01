Herr Varwick, wie viel kann Deutschland als nichtständiges Mitglied überhaupt erreichen?

Der Sicherheitsrat ist nach wie vor und trotz aller Schwächen das wichtigste Gremium in der internationalen Sicherheitspolitik. Die Agenda ist getrieben durch die Krisen, wie sie kommen. Wichtig ist deshalb, dass Deutschland eine Haltung zu den Krisen dieser Welt findet: Enthaltung ist keine Haltung. Deutschland muss sich positionieren. Das bedeutet auch, dass man Verantwortung übernehmen und zur Problemlösung beitragen muss.

Der UN-Sicherheitsrat bei einer Abstimmung über eine Resolution, die Nordkorea nach den jüngsten Atom- und Raketentests mit mit neuen Sanktionen belegt. Neben den fünf ständigen Mitgliedern gibt es zehn nichtständige Mitglieder. | Bild: Michael Brochstein, dpa

Wie sieht die aus? Gehört auch der Einsatz der Bundeswehr dazu?

Das kann es bedeuten, im Notfall auch militärisch einzugreifen. Es kann sein, dass in dieser Zeit eine Friedensmission in der Ukraine auf der Agenda steht oder in Syrien. Das sind alles schwierige Fragen, in denen Deutschland eine Haltung braucht. Man kann nicht die Position einnehmen, dass man sich den Pelz waschen lassen, aber dabei nicht nass werden will. Der Einsatz der Bundeswehr ist natürlich kein Automatismus, es kann aber durchaus sein.

Eine Reform des UN-Sicherheitsrats wird immer wieder diskutiert. Ist die Zusammensetzung der einstigen Siegermächte heute überhaupt noch zeitgemäß?

Nein, das ist sie ganz gewiss nicht. Allerdings habe ich keine Hoffnung, dass sich das reformieren lässt, weil die Charta der UN eine Bestandsgarantie der derzeitigen Ordnung vorsieht. Eine Änderung ist nur möglich, wenn die fünf ständigen Sicherheitsmitglieder und zwei Drittel der Generalversammlung zustimmen. Deshalb sehe ich keine Chance, dass sich der Rat neu zusammensetzt. Das bedeutet aber auch, dass sich neue Gruppierungen bilden werden, wie beispielsweise die G20. Das ist nicht gut, aber das Resultat der festgezurrten Konstellation des Sicherheitsrats.

Hat Deutschland denn realistische Aussichten auf einen festen Sitz im UN-Sicherheitsrat? Ein Tausch mit Großbritannien oder Frankreich wird immer wieder ins Gespräch gebracht.

Die Chance dafür würde ich bei null bewerten. Was erreichbar wäre, ist, dass man seine Sitze, auch die von Frankreich, im Sinne einer europäischen Idee wahrnimmt. Großbritannien ist natürlich bald raus aus der EU, also davon unberührt. Aber es kann gelingen, dass Frankreich gemeinsam mit Deutschland im Sicherheitsrat etwas im europäischen Sinn erreicht. Das Problem ist allerdings, dass es oft keinen europäischen Konsens gibt. Denken Sie an das Eingreifen in Syrien oder die Anerkennung des Kosovo: Da gibt es keine einheitliche europäische Stimme. Dann kann es sie natürlich auch nicht in der UN geben. Europa muss sich also an der eigenen Nase fassen.

Welche Reformen halten Sie denn für realistisch?

Es gibt eine Menge an Verbesserungsmöglichkeiten bei den Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates. Dazu gehört, dass die ständigen Mitglieder ihre Positionen besser und öffentlich begründen, zum Beispiel in der Generalversammlung vor den Augen der Welt erklären, warum sie bei bestimmten Entscheidungen blockieren. Das hat aber Grenzen, der Sicherheitsrat bleibt ein Hochamt der Machtpolitik für die fünf ständigen Mitglieder.

Ist der UN-Sicherheitsrat in seiner heutigen Konstitution überhaupt noch handlungsfähig? Russland, China und die USA blockieren sich doch immer wieder gegenseitig.

Richtig. Deswegen ist es eine der wichtigsten Aufgaben von Deutschland, den Konsens der großen Möchte zu unterstützen. Das erfordert manchmal schmutzige Kompromisse. Aber genau das ist die Aufgabe des Sicherheitsrats. Deutschland ist keine Großmacht, aber eine wichtige Mittelmacht. Als solche kann sie durchaus versuchen, sowohl auf die USA als auch auf Russland einzuwirken, um eine gemeinsame Sicht zu entwickeln. Man darf keine Wunder erwarten, aber die Bundesrepublik kann sozusagen als Makler auftreten.

Wie gefährlich ist Trump in diesem Zusammenspiel?

Ich würde sagen Trump ist Trump. Punkt. Er ist nun einmal unberechenbar und gerade deshalb gefährlich. Aber man muss mit ihm arbeiten, genauso wie man mit Putin zusammenarbeiten muss. Das sind die wichtigsten Mächte im Sicherheitsrat: Es gibt keine Alternative.

Drohen die UN auseinanderzubrechen, wenn die USA auch dort aussteigen?

Es gibt derzeit keine gute Konjunktur für multilaterale Politik und deshalb auch nicht für die UN. Aber wenn man die Natur der Probleme anschaut, wird man feststellen, dass die meisten nur mit multilateralen Ansätzen zu lösen sind. Deshalb bleiben die UN als Ganzes wichtig, mehr noch als der Sicherheitsrat. Denn die UN haben eine Reihe von Spezialorganen, die völlig unabhängig von Sicherheitsrat arbeiten. Deshalb bleiben die UN sehr relevant.