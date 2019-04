Am Ende kommt noch der Syrien-Krieg. Die blutige Tragödie wird heute das letzte Thema sein, mit dem sich der UN-Sicherheitsrat unter deutschem Vorsitz befasst. Mit viel Aufwand inszenierte das nichtständige Ratsmitglied Deutschland im April seine turnusmäßige Präsidentschaft.

Die Bundesregierung wollte zeigen: Wir können und wollen mehr Verantwortung auf der Weltbühne übernehmen. Hinter den Kulissen machten sich deutsche Unterhändler dafür stark, dem April 2019 einen deutschen Stempel aufzudrücken: Frauen, Frieden, Sicherheit hieß das Motto.

Magerer Ertrag

Der Ertrag für Deutschland fällt mager aus. Der April 2019 wird nicht als eine Periode der diplomatischen Glanzlichter in die Annalen des Sicherheitsrates eingehen. Angesichts der kalkulierten Angriffe der Großmächte auf die UN konnten selbst Optimisten nichts anderes erwarten. Der Sicherheitsrat trifft in der Epoche der nationalen Alleingänge kaum noch große Entscheidungen über Krieg und Frieden.

Bundesaußenminister Heiko Maas bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. | Bild: LOEY FELIPE

Wie brachial sich gerade die USA unter Präsident Donald Trump gebärden, erfuhren die Deutschen sehr schmerzhaft. Auf US-Druck musste ein deutscher Resolutionsentwurf über sexuelle Gewalt in Konflikten verwässert werden. Der Passus, nachdem im Krieg vergewaltigte Frauen abtreiben können, entfiel. Erst danach stimmte der Trump-Gesandte in der entscheidenden Sitzung dem Text zu.

Resolution über sexuelle Gewalt

Es ist nun ein Schriftstück, das hinter früheren UN-Beschlüssen zurückfällt. Die Debatte und die Resolution über sexuelle Gewalt in Konflikten waren eigentlich als die Höhepunkte der deutschen Präsidentschaft im Sicherheitsrat geplant. Trotz der Grätsche aus Washington sprach Außenminister Maas tapfer von einem „Meilenstein“.

Eröffnung der offenen Debatte des UN Sicherheitsrats zum Thema Sexuelle Gewalt in Konflikten unter dem Vorsitz von Bundesaussenminister Heiko Maas. | Bild: Thomas Koehler/photothek.net

Und sonst? Der Sicherheitsrat produzierte im April bislang eine Reihe von Texten, ohne nennenswerte Reibungen. So verurteilte der Rat die Tötung eines ägyptischen Blauhelmsoldaten in Mali oder warnte vor den Gefahren, die drohen, wenn Atomwaffen in die falschen Hände geraten.

Blutige Konflikte

Nur: Auf den blutigen Konflikt in Libyen, der Anfang April wieder mit voller Wucht ausbrach, fand der Sicherheitsrat keine robuste Antwort. Eine völkerrechtlich verbindliche Resolution über einen Waffenstillstand kam bisher nicht zustande. Hunderte Menschen starben bereits im Kugelhagel rund um Tripolis. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht.

Offene Debatte des UN Sicherheitsrats zum Thema Sexuelle Gewalt in Konflikten unter dem Vorsitz von Bundesaussenminister Heiko Maas. Hier die Rede von Friedensnobelpreistraegerin Nadia Murad, links daneben sitzt Rechtsanwaeltin Amal Clooney. | Bild: Thomas Koehler/photothek.net

Der deutschen Diplomatie ist das ergebnislose Tauziehen um eine Libyen-Resolution im Sicherheitsrat sicher nicht anzulasten. Vielmehr blockieren die Vetomächte eine gemeinsame Linie im Rat. Im Mai wird das Gerangel in dem Gremium wohl weitergehen, dann mit Indonesien als Präsident. Deutschland muss im Mai wieder mit der Rolle eines einfachen nichtständigen Mitgliedes vorliebnehmen.