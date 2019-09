Deutschland hat sich nach Angaben aus Regierungskreisen beim UN-Klimagipfel in New York verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Damit ist die Bundesrepublik einer von insgesamt 66 Staaten, die eine entsprechende Zusage machten. Auch zehn Regionen, 102 Städte und 93 Unternehmen schlossen sich der Selbstverpflichtung an, wie das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres mitteilte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird beim UN-Klimagipfel bei den Vereinten Nationen von Antonio Guterres, UN-Generalsekretär, empfangen. Die Vereinten Nationen erwarten mehr als 60 Staats- und Regierungschefs, die in kurzen, maximal drei Minuten langen Ansprachen konkrete, neue Pläne zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes präsentieren sollen. | Bild: Kay Nietfeld

CO2-Neutralität Voraussetzung für geringere Erderwärmung

Bei der CO2-Neutralität geht es darum, nicht mehr Kohlendioxid auszustoßen als gleichzeitig abgebaut oder gespeichert werden kann. Eine weltweite CO2-Neutralität bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ist nach Einschätzung des Weltklimarats die Voraussetzung dafür, die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen zu können. Dieses Ziel hatte sich die internationale Gemeinschaft im Pariser Klimaabkommen 2015 gesetzt.

Klimagipfel in New York

In New York sind am Montag rund 60 Staats- und Regierungschef zusammen gekommen, um über einen besseren Klimaschutz zu beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte in einer kurzen Rede das Klimaschutzpaket präsentieren, das die Bundesregierung am Freitag auf den Weg gebracht hatte. (AFP)