von SK

Deutschland und Kuwait wollen ihre internationale Zusammenarbeit durch den Austausch von Diplomaten, Experten und gemeinsame humanitäre Hilfsaktionen ausbauen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnete Bundesaußenminister Heiko Maas am Sonntagabend bei einem Besuch in dem kleinen, aber reichen Golfemirat mit seinem Amtskollegen Sabah Al-Chalid Al-Sabah. Die Kooperation bei der humanitären Hilfe zielt vor allem auf den an Kuwait grenzenden Irak ab, der seit Jahren von Bürgerkrieg und Terror erschüttert wird.

Die beiden Länder wollen zudem im kommenden Jahr im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kooperieren, in den Deutschland am 1. Januar für zwei Jahre einzieht. Kuwait ist bereits seit Anfang des Jahres Mitglied in dem wichtigsten Gremium der UN, das für Friedenssicherung zuständig ist.

Maas und sein kuwaitischer Amtskollege Sabah unterzeichnen die Absichtserklärung. | Bild: YASSER AL-ZAYYAT

Kuwait engagiert sich in der Region

Das Golfemirat mit seinen 4,5 Millionen Einwohner gilt als anerkannter Vermittler bei der Krisenbewältigung in der Region, wie bei der Blockade Katars und im Jemen-Krieg, der ein Hauptthema des Maas-Besuchs war. Maas begrüßte die Fortschritte bei den ersten Friedensgesprächen zwischen den jemenitischen Konfliktparteien in Schweden in dieser Woche. „Nun gilt es auf diesen Ergebnissen aufzubauen und tragfähige Lösungen zu finden“, sagte Maas.

Im Jemen kämpfen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen gegen die vom Iran geförderten Huthi-Rebellen. Der Krieg hat das bitterarme Land in die nach UN-Angaben weltweit schlimmste humanitäre Krise gestürzt. Die Konfliktparteien haben sich in Schweden auf einen Waffenruhe für die strategisch wichtige Hafenstadt Hudaida geeinigt. Die Gewalt geht allerdings weiter. Die jemenitische Nachrichtenseite „Al-Masdar Online“ meldete am Sonntag, die Kämpfe um Hudaida seien mehrfach wieder aufgeflammt.

Für Maas ist es die dritte Reise in den Nahen Osten seit seinem Amtsantritt im März. Er war bereits in Israel und den Palästinensischen Gebieten sowie in Jordanien. Eine bereits fest geplante Reise nach Saudi-Arabien sagte Maas im Oktober wegen der Affäre um den gewaltsamen Tod des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ab. (dpa)