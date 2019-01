von Stefan Lange, Berlin

Kein anderes Unternehmen in Deutschland bekommt so viel Geld vom Staat wie die Deutsche Bahn. Rund 14,4 Milliarden Euro an Steuergeldern wurden 2017 in den maroden Konzern gepumpt, außerdem verzichtete der Bund auf 1,4 Milliarden Euro Dividenden. All das geschah vor der Kulisse eines 20 Milliarden Euro hohen Schuldenbergs und ständig steigender Ticketpreise.

Nicht nur diese Zahlen sind unfassbar hoch, unfassbar ist auch die Reaktion der Bundesregierung, die sich seit Jahren vor den entscheidenden Weichenstellungen drückt. Das ist keine Stammtischmeinung, denn der Handlungsbedarf wurde dem Bund schon mehrfach vom Bundesrechnungshof ins Aufgabenheft geschrieben. Vor allem aus dem Verkehrsministerium gab es dazu bis zum Jahreswechsel „sehr wenige Reaktionen“, wie es aus dem Bundesrechnungshof heißt. Die Regierung muss handeln, damit die Bahn nicht noch tiefer in die Miesen fährt und Investitionen auch stemmen kann.