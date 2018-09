von Bernhard Junginger, Berlin

Die Causa Maaßen wächst sich zur bedrohlichen Krise für die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles aus. Seit bekannt wurde, dass sie die Entscheidung mittrug, Hans-Georg Maaßen zwar als Geheimdienstchef abzulösen, gleichzeitig aber zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium zu befördern, gerät Nahles parteiintern immer heftiger unter Druck. Immer neue Genossen stimmen in den Chor der Kritiker ein, persönliche Anfeindungen, offener Widerspruch und erste Rücktrittsforderungen sind zu hören.

Dabei fühlte sich Andrea Nahles, das berichten Vertraute, noch als Siegerin, als sie am spätsommerlich strahlenden Dienstagabend das Kanzleramt verließ. Dort hatte sie in der Dreierrunde mit Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer sowie Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel über die Zukunft des umstrittenen Geheimdienstchefs Maaßen beraten.

Nahles war mit einer großen Hypothek in das Treffen der Spitzen der großen Koalition gegangen. Denn am Wochenende hatte sie sich extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Getrieben vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der die Causa Maaßen zu einem Symbol im Kampf gegen rechts und damit zu einer Frage der Haltung der SPD stilisiert hatte, stellte sie der Union eine Art Ultimatum. Der Geheimdienstchef müsse wegen seiner unbelegten Mutmaßungen über die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz gehen – und er werde gehen, versprach sie.

Doch ebenso kategorisch hatte Seehofer angekündigt, er werde seinen Vertrauten Maaßen nicht fallen lassen. Dass der CSU-Vorsitzende so kurz vor der Landtagswahl in Bayern einen peinlichen Rückzieher machen würde, schien ausgeschlossen. Eher hätte Seehofer die Koalition platzen lassen. Das berichten sowohl Nahles als auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Neuwahlen kämen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für die SPD

Die SPD-Chefin dagegen war nicht bereit, das Äußerste zu riskieren, das hat sie inzwischen mehrfach deutlich gemacht. Nicht wegen einer Personalie, nicht wegen des „Präsidenten einer nachgeordneten Behörde“, wie es Kanzlerin Merkel ausgedrückt hatte. Neuwahlen kämen für die Genossen zur Unzeit. Anfang des Monats hatte eine Umfrage die Parteizentrale aufgeschreckt, nachdem die SPD in der Wählergunst auf 16 Prozent abgerutscht ist. Das wären nicht nur vier Prozentpunkte weniger als bei der desaströsen Bundestagswahl vor einem Jahr. Die Sozialdemokraten sind damit auch knapp hinter die AfD zurückgefallen.

Nahles fehlte also im Maaßen-Streit das letzte Druckmittel. Um dennoch ihr Versprechen halten zu können, dass der Geheimdienstchef abgelöst wird, musste sie gleich zwei dicke Kröten schlucken: Maaßen wird nicht entlassen, sondern nach oben wegbefördert, zum Staatssekretär im Innenministerium. Samt Gehaltserhöhung um 2500 Euro im Monat. Und für ihn musste ausgerechnet der hoch angesehene Baustaatssekretär Gunther Adler von der SPD seinen Posten räumen. Gleich zwei gewaltige Zumutungen aus Sicht der SPD. Doch Nahles’ Strategie war es, diese allein als Personalangelegenheiten des Innenministers darzustellen. Diese Sprachregelung gab sie an die Bundestagsabgeordneten aus.

Nicht alle halten so an der GroKo fest

Doch große Teile ihrer Partei beurteilen die Sache ganz anders. Kevin Kühnert, der maßgeblich zur kategorischen Forderung nach der Maaßen-Ablösung beigetragen hatte, sah für die SPD die Schmerzgrenze in der großen Koalition erreicht. Nahles’ Intimfeind Sigmar Gabriel nannte den Maaßen-Kompromiss „irre“. Und die GroKo-Gegner vom linken Parteiflügel laufen Sturm und fordern lauter denn je den Ausstieg aus dem ungeliebten Regierungsbündnis mit CDU und CSU. Dass die bayerische Landesvorsitzende Natascha Kohnen die SPD-Minister im Kabinett aufrief, gegen die Maaßen-Entscheidung zu stimmen, kommt offener Rebellion gegen Nahles gleich. Kohnen steht als SPD-Spitzenkandidatin bei der nahenden Landtagswahl selbst mächtig unter Druck. Die bayerische SPD dümpelt in den Umfragen hinter den Grünen bei elf Prozent, gleichauf mit der AfD. Ein Debakel droht.

Auch in Hessen sieht es nicht gut aus für die Genossen. Zum dritten Mal tritt dort Thorsten Schäfer-Gümbel als Spitzenkandidat an, doch dass er Ministerpräsident werden könnte, scheint ausgeschlossen. Allenfalls zum Juniorpartner in einer GroKo würde es rechnerisch reichen. Schäfer-Gümbel ging inzwischen ebenfalls mit der Maaßen-Entscheidung hart ins Gericht.

Es hat ganz den Anschein, als würde bereits ein Teil der Schuld für mögliche Wahlniederlagen in den Ländern in Berlin abgeladen. Andrea Nahles drohen jetzt jene Termine, die ihren Vorgänger Martin Schulz so beschädigt haben. Als Parteichef und Kanzlerkandidat musste der ein ums andere Mal die Schlappen der SPD bei Landtagswahlen erklären. Im Saarland, in Schleswig-Holstein und, besonders schmerzhaft, in Nordrhein-Westfalen.

Der erbitterte Streit um das Bündnis kocht wieder hoch

Alles kommt jetzt wieder hoch bei der SPD. Der Konflikt über den Gang in die Regierung ist mit Macht zurückgekehrt. Bei der Mitgliederbefragung Anfang März hatten sich zwar 66 Prozent der Basis für den Eintritt in das neuerliche Bündnis mit der Union ausgesprochen. Doch vorausgegangen war ein erbitterter Streit der beiden Lager. Die tiefen Gräben, so zeigt sich jetzt, sind noch längst nicht geschlossen. Der Neuanfang, für den Nahles stehen sollte, droht ausgerechnet durch ihr Handeln in der Causa Maaßen zu misslingen.

Manche in der Bundestagsfraktion sehen den neuen Ausbruch des parteiinternen Streits mit Grausen. Der bayerische Abgeordnete Karl-Heinz Brunner sagt: „Nahles hat das Mögliche herausgeholt. Leider nutzen jetzt manche GroKo-Gegner die Gelegenheit zum Nachkarten.“ Brunner weiter: „Auch Sigmar Gabriel, den ich sehr schätze, täte besser daran, sich manchmal mehr Seite an Seite mit der Parteispitze zu zeigen.“

Schafft Nahles es nochmal von sich zu überzeugen?

Doch mäßigende Stimmen sind selten. Und besonders schmerzhaft für Nahles ist es, wenn manche zunächst einmal gar nichts sagen. So wie ihr Vertrauter Olaf Scholz, der Finanzminister. Lange schwieg der Vizekanzler, dann äußerte er Verständnis für alle, die über Seehofers Personalien den Kopf schütteln. Entscheidungen, die Andrea Nahles mitgetroffen und mitgetragen hat. Die SPD-Chefin, so hat es Horst Seehofer vor der Presse ausdrücklich beteuert, wusste Bescheid, dass der Kompromiss den Aufstieg Maaßens und die Entlassung des SPD-Baustaatssekretärs bedeutet. Seither herrscht im Willy-Brandt-Haus wieder einmal Krisenstimmung, auch wenn Nahles Meldungen dementierte, es gebe bereits eine Austrittswelle empörter Parteimitglieder. Andrea Nahles muss sich am Montag zunächst im Parteivorstand und dann in einer Sondersitzung der Fraktion rechtfertigen. Schafft sie es nicht, zu überzeugen, könnten ihre Tage an der SPD-Spitze schon gezählt sein. Dabei hatte sie zumindest zeitweise durchaus die Hoffnung verbreiten können, dass die SPD die Talsohle bald durchschritten habe. In den Koalitionsverhandlungen hatte die Partei viel herausgeholt. Im Regierungsprogramm steckt viel sozialdemokratische Politik, am Kabinettstisch sitzen sechs Genossen. Und deren fachliche Arbeit wird überwiegend positiv wahrgenommen. Doch in den Umfragen kommt die Partei nicht vom Fleck. Meinungsforscher Manfred Güllner, Chef des Forsa-Instituts, sieht dafür hauptsächlich folgenden Grund: „Das Regierungsunwilligkeits-Gen sitzt tief in der Partei und im Moment bricht es wieder kräftig durch. Natürlich ist es einfacher, in der Opposition zu sitzen, Papiere zu schreiben und seinen Idealismus zu betonen.“

Güllner, selbst langjähriges SPD-Mitglied, sagt, man könne sich selbstverständlich darüber ärgern, „wenn Horst Seehofer Maaßen befördert und einen SPD-Staatssekretär entlässt“. Doch wegen einer solchen vergleichsweise nachrangigen Personalie gleich wieder die ganze Regierung und damit die vom Wähler so dringend gewünschte Stabilität im Land infrage zu stellen, ergebe ein verheerendes Bild. Nur mit einer Strategie habe die SPD die Chance, ihre Krise zu überwinden: „Vernünftig regieren, die echten Probleme der Menschen lösen, in Sachen Wohnungsnot, beim Verkehr und in der Infrastruktur, in der Bildung.“ Das werde vom Wähler dann auch honoriert.

Maaßen und mehr – Baustellen der SPD Der Fall Maaßen: Wegen umstrittener Äußerungen des Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zu rechtsgerichteten Ausschreitungen in Chemnitz forderte die SPD seine Ablösung. Die bekam sie schließlich auch, allerdings soll Maaßen nun auf den deutlich besser bezahlten Posten eines beamteten Staatssekretärs im Bundesinnenministerium aufrücken. In den Ruhestand abgeschoben werden soll dafür der SPD-Mann und Bau-Staatssekretär Gunther Adler.

