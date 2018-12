von BIRGIT HOLZER

Die Schonfrist von Emmanuel Macron nach seiner Wahl zum französischen Präsidenten im Mai 2017 währte nur wenige Monate. Zwar hatte er mit dem Versprechen, bisherige verkrustete Strukturen aufzubrechen und Politik anders zu machen, indem er die althergebrachten Spaltungen zwischen links und rechts überwinden werde, zunächst Hoffnung auf einen Neuanfang verbreitet. Doch rasch sorgten neben Macrons abgehoben anmutendem Stil mehrere umstrittene Entscheidungen für Unmut.

Gewerkschaften kämpfen gegen die Regierung

Die Reform zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes stellte zwar einen zentralen Punkt in Macrons Wahlprogramm dar. Doch die Lockerung des Kündigungsschutzes und Bevorzugung von Vereinbarungen auf Betriebs- statt auf Branchenebene brachte die Gewerkschaften gegen die Regierung auf. Auch die rasche Umsetzung der Reform durch Dekrete bereits im Sommer 2017, welche dem Parlament kaum mehr Handlungsspielraum erlaubten, missfiel. Vor allem der Chef der Linkspartei „Das widerspenstige Frankreich“, Jean-Luc Mélenchon, setzte sich im Herbst vergangenen Jahres an die Spitze einer Protestbewegung. Die Demonstrationen verloren allerdings wieder an Kraft, nachdem das Gesetz beschlossen war.

Ein Präsident der Reichen?

Auch die Abschaffung der Reichensteuer missfiel überwiegend den Anhängern der Linken, die für Macron gestimmt hatten. Der Präsident argumentierte zwar, er wolle potenzielle Investoren in Frankreich halten und nicht exzessiv besteuern. Doch dass es sich um eine seiner ersten Maßnahmen handelte, während das Versprechen der Abschaffung der Wohnsteuer für 80 Prozent der französischen Haushalte nur schrittweise im Zeitraum von drei Jahren umgesetzt wird, missfiel als Zeichen einer unausgewogenen Politik und etablierte Macrons Ruf als „Präsident der Reichen“.



Ebenso schockierte viele eine klare Mehrbelastung der Rentner durch die Anhebung der Sozialsteuer. Die Regierung rechtfertigte diese Maßnahme mit der Erklärung, Arbeit müsse sich stärker auszahlen und im Gegenzug würden die Arbeitnehmerbeiträge sinken. Drei renommierte Wirtschaftswissenschaftler, die Macron zuvor unterstützt und an der Ausarbeitung seines Wirtschaftsprogramms mitgewirkt hatten, kritisierten ihn bereits zu Beginn des Jahres in einem öffentlichen Brief scharf für mangelnde soziale Komponenten in seiner Politik.



Besonders übel stieß vielen außerdem die in diesem Sommer beschlossene Bahnreform auf, gegen die die Gewerkschaften der SNCF am dem Frühjahr monatelange umfangreiche Proteste organisierten, die den Nah-, den Regional- und den Fernverkehr gleichermaßen betrafen. Der Sparkurs der Staatsbahn und das Ende eines besonderen Status von Bahnmitarbeitern mit zahlreichen Privilegien waren so nicht angekündigt gewesen.



Gestern (Montag) schlossen sich zahlreiche Schüler den Protesten der „Gelbwesten“ an, die im Widerstand gegen eine Schulreform in den vergangenen Monaten immer wieder ihre Schulen blockiert hatten. Die Welt der Universitäten schockt die Ankündigung, dass die Einschreibegebühren für Studenten aus Nicht-EU-Ländern um ein Vielfaches ansteigen. Gerade Studierende aus afrikanischen Staaten fühlen sich massiv benachteiligt.



Auch die nächsten Großbaustellen in Macrons Reformprogramm dürften für viel Wirbel sorgen: Er plant den Umbau der Arbeitslosenversicherung mit stärkeren Kontrollen von Arbeitssuchenden, aber auch mehr Angeboten zur Weiterbildung. Ein neues Rentensystem, bei dem die rund 40 verschiedenen Rentenkassen gebündelt und gerechter gemacht werden sollen, dürfte ebenfalls in der nahen Zukunft auf Widerstand treffen.