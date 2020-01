Wer Franziska Giffey dieser Tage erlebt, der spürt sehr deutlich, dass sie das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin reizt. Verwunderlich ist das nicht: Wegen der mageren Wahlaussichten der SPD im Bund dürfte die 41-jährige Familienministerin ihren derzeitigen Job nach der nächsten Bundestagswahl verlieren – auch wenn die umtriebige Sozialdemokratin ein echter Aktivposten für ihre Partei ist.

Giffey war eine bundespolitische Seiteneinsteigerin, als sie im März 2018 ins Bundesfamilienministerium kam. Bis dahin arbeitete sie als Bürgermeisterin im Berliner Problembezirk Neukölln – und machte durch ihre zupackende Art von sich reden. Als Bundesministerin gelingt es der SPD-Politikerin zwar recht gut, mit Initiativen zu Gewalt gegen Frauen oder dem „Gute-Kita-Gesetz“ Themen zu setzen. Doch gerade bei der Kinderbetreuung bekommt sie immer wieder die Hartleibigkeit der Länder zu spüren, die mit Macht für ihre Interessen streiten.

„Das wird gut, ich sag‘s Ihnen“

Im Bund-Länder-Gerangel könnte die am 3. Mai 1978 in Frankfurt (Oder) geborene promovierte Politologin nun bald die Seiten wechseln: Auf dem Landesparteitag der Berliner SPD im Mai will sie sich um den Landesvorsitz bewerben – und zwar in einer Doppelspitze mit dem derzeitigen SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. „Das wird gut, ich sag“s Ihnen“, sagte Giffey am Mittwoch, als sie ihre Kandidatur mit Saleh ankündigte. “Ich bin Berlinerin und als Berlinerin liebe ich meine Stadt.“

Eine gut funktionierende Stadt sei weltoffen und frei, die Politik müsse aber auch dafür sorgen, dass sich die Menschen sicher fühlten, betonte sie. Und steht Giffey erst einmal an der Spitze der Landes-SPD, könnte sie auch Kurs auf das Rote Rathaus nehmen, den Sitz des Regierungschefs in der Hauptstadt. Dort residiert derzeit noch der eher glücklos agierende Bürgermeister Michael Müller. Möglicherweise plant Giffey sogar, Müller bereits vor Ende der Legislaturperiode im Herbst kommenden Jahres als Regierungschef abzulösen.

Michael Müller (SPD, l-r), Regierender Bürgermeister von Berlin, Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, nehmen an einer gemeinsamen Pressekonferenz teil. Berlins Bürgermeister Müller hat erklärt dass er auf dem nächsten Landesparteitag nicht mehr als Vorsitzender der Berliner SPD antreten möchte. | Bild: Gregor Fischer

Den Amtsbonus, den sie sich davon erhofft, kann sie gut gebrauchen. In den Umfragen steht die Berliner SPD nämlich kaum besser da als im Bund. Sie nimmt in der Bundeshauptstadt aktuell Platz vier ein – hinter Grünen, Linken und CDU. Für einen vorzeitigen Wechsel muss Giffey zudem die derzeitigen Koalitionspartner der Berliner SPD gewinnen. Bei den Grünen dürfte das weniger Probleme bereiten, doch die Linkspartei hält wenig von einem vorzeitigen Wechsel. Schließlich steht Müller – ganz anders als Giffey – für einen linken Kurs der SPD. Doch Giffey dürfte es am Ende schaffen, beide Koalitionspartner für sich zu gewinnen – schließlich gilt sie als ausgesprochenes Kommunikationstalent.

Im Amt der Neuköllner Bürgermeisterin, das sie 2015 vom legendären Heinz Buschkowsky übernahm, suchte sie stets das Gespräch mit den Bürgern – und scheute auch keine klaren Worte zu den Integrationsproblemen in dem Stadtteil mit sehr hohem Migrantenanteil. Im Neuköllner Bezirksamt war sie von 2002 bis 2010 Europabeauftragte, bevor sie für knapp fünf Jahre Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport wurde.

Nach Vorwüfen um ihre Doktorarbeit steht nun ihr Mann im Fokus

So bringt die Politikerin, die sich auch als Bundesministerin gerne bei Ortsterminen zeigt, allemal das Zeug zur Landesmutter mit. Allerdings könnten bei einem Wechsel in die Landespolitik ihre privaten Affären wieder stärker zum Tragen kommen. Kam sie wegen der gegen sie erhobenen Plagiatsvorwürfe um ihre Doktorarbeit noch mit einer Rüge davon, hat sie jetzt mit den Vorwürfen gegen ihren Mann zu kämpfen.

Der verlor seinen Beamtenjob beim Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, weil er Berichten zufolge seine Arbeitszeiten falsch erfasste und Dienstreisen abrechnete, die es gar nicht gab. Zu den Vorwürfen gegen ihren Mann schweigt Franziska Giffey bislang beharrlich – bleibt abzuwarten, ob sich das ändert, wenn sie auf die lokale Bühne zurückkehrt. (AFP)