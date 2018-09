Der neue Mann ist schon nicht mehr ganz so neu im Geschäft. Peter Pellegrini, Mitglied der offiziell sozialdemokratischen, von Kritikern aber als linkspopulistisch umschriebenen Smer-Partei, regiert seit März als slowakischer Ministerpräsident.

Zuvor hatte er Parteichef und Amtsvorgänger Robert Fico als Vizepremier den Rücken gestärkt. Der 42-Jährige wurde 2006 erstmals ins Parlament gewählt, wo er sich als „Mann fürs Grobe“ einen Namen machte und unpopuläre Gesetzesnovellen durchboxte. 2012 wechselte er für zwei Jahre ins Finanzministerum, wo er als Staatssekretär tätig war, bevor er zwei Jahre später zum Parlamentspräsidenten gewählt wurde. Schon damals wurde er zum Nachfolger eines durch eine Affäre zu Fall gekommenen Mannes: Bei Amtsvorgänger Pavol Paska reichte allerdings ein überteuerter Computertomograf für ein Krankenhaus aus, die Affäre zwang ihn zum Rücktritt. Auch diesen Posten hatte Pellegrini jedoch nur kurz inne. 2015 wurde er in die Regierung von Robert Fico berufen, der ihn zunächst zum Minister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Sport machte, bevor er 2016 sein Stellvertreter wurde.

Biographie

Pellegrini, dessen Familie italienische Vorfahren hat, wurde 1975 in Banska Bystrica geboren, die mit 80 000 Einwohnern fünftgrößte Stadt der Slowakei. In seiner Geburtsstadt sowie in Košice studierte er Finanzwissenschaften, bevor der Ökonom als Unternehmer arbeitete. Seinen Weg in die Politik fand Pellegrini 2002 als Assistent eines Smer-Abgeordneten, bevor er vier Jahre später selbst ins Parlament eintrat. Als Politiker arbeitete er sich in seiner politischen Karriere stetig nach oben. Dabei hatten seine Eltern, eine Grundschullehrerin und ein Automechaniker, nicht damit gerechnet, dass ihr Sohn einmal in die Politik gehen, geschweige denn das Land regieren würde: Politik habe ihren Jungen früher nie sonderlich interessiert, berichtete seine Mutter in einem Interview, die ihren Sohn als zupackend beschreibt.

Politische Karriere

Als aufsteigender Politiker bewahrte sich nach Einschätzung des Visegrád-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Milan Nic, eine „relativ saubere Erfolgsbilanz“. Welche Rolle er tatsächlich in Bratislava einnimmt, hält der Politikwissenschaftler für fraglich. Von Pelligrini wird nicht weniger erwartet, als das Land aus der Krise zu steuern. Der neue Mann an der Spitze der Slowakei gilt als Modernisierer und ist für einige Sozialdemokraten damit der Hoffnungsträger. Andere fürchten, er werde zwangsläufig zur Marionette Ficos: Denn trotz dessen Rücktritts ist der frühere Ministerpräsident Parteichef der Smer geblieben – „und wird weiterhin im Hintergrund die Strippen ziehen“. Dafür spricht, dass Pellegrini Ficos harten Kurs in der Flüchtlingspolitik fortsetzt. Nachdem Italien in diesem Sommer Flüchtlingsschiffe nicht einlaufen ließ, lobte Pellegrini das Vorgehen. „Dies wird die anderen Länder dazu zwingen, für einen wirksamen Schutz der Außengrenzen (der EU) zu sorgen und nicht bloß in Kategorien teurer Rettungsaktionen zu denken.“

